10 нон-фикшн книг о мифах, магии и мистике

Иногда хочется пощекотать себе нервы и для этого необязательно открывать сказочный роман про ведьм. Можно почитать о том, во что верили наши предки в разных уголках мира: как сложился такой взгляд, в чём их ограничивал и чем помогал. В этой подборке — 10 научных книг о магии, мифах, мистических существах.

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Древняя магия

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В Античности в каждом дереве жила дриада, в каждом озере — нимфа, у каждого места был дух-покровитель. Всё было наполнено незримыми силами, и человек пытался подчинить их своей воле и использовать в практических целях — например, чтобы изготовить приворотное зелье, отпугнуть вампира, поладить с демонами или предсказать будущее.

С этой книгой вы окунётесь в волшебный мир и узнаете, что о нём известно современной науке. Об истории магии Филипп Матышак — обладатель докторской степени Оксфорда по истории Рима — рассказывает, опираясь на разнообразные источники, от греческих драм до табличек с проклятиями. Многочисленные иллюстрации и цитаты помогают взглянуть на чудеса глазами людей, для которых волшебство было неотъемлемой частью жизни.

Кельтские мифы

Иллюстрированный путеводитель по миру ирландских и валлийских мифов, миру богов и героев, магии и чудовищ. Под обложкой вас ждёт знакомство с духами и друидами, говорящими животными и волшебными деревьями. Её автор — британский археолог и учёный Миранда Олдхаус-Грин — проделала огромную работу, чтобы раскрыть нам культурное наследие Великобритании и Ирландии. Книга не просто знакомит с причудливой вязью кельтского мифа — песнями, обрядами, заклинаниями, ритуальными практиками, — но и дает объёмную картину мира кельтской культуры.

Скандинавские мифы

Эта книга погружает в жестокий и шумный мир скандинавских мифов и их наследие — от Толкина до «Игры престолов»

В скандинавских мифах представлены печально известные боги викингов — от могущественного Асира во главе с Эинном и таинственного Ванира до Тора и мифологического космоса, в котором они обитают. Отрывки из легенд оживляют этот мир мифов — от сотворения мира до Рагнарока, предсказанного конца света от армии монстров и Локи, и всего, что находится между ними: полные проблем отношения между богами и великанами, неудачные приключения человеческих героев и героинь, их семейные распри, месть, браки и убийства, взаимодействие между богами и смертными.

Греческие и римские мифы

Кем была Пандора и что таилось в её знаменитом ящике? Как «Аватар» связан с мифом о ней и почему мифология объединяет Дюрера и Дали?

Все мы что-то знаем об античной мифологии, но эта книга поможет собрать из обрывочных сведений единую величественную картину. Вы познакомитесь с основными историями и персонажами, от сотворения мира и подвигов Геракла до Троянской войны и странствий Одиссея. Доктор Филипп Матышак, который преподаёт в Кембридже, воплощает в жизнь экзотический набор героев и монстров, обиженных женщин и могущественных богов. Он демонстрирует, как сюжеты античной мифологии жили в веках, влияя на искусство и культуру, от живописи Ренессанса до современной оперы, литературы и кино.

Египетская «Книга мертвых»

«Книгой мёртвых» в Древнем Египте называли папирусный свиток, который помещали в усыпальницу, чтобы умерший мог достигнуть благодатных Полей Иалу. Спустя тысячелетия эти свитки, служившие своего рода путеводителями по загробному миру, стали важнейшим источником для изучения древнеегипетской мифологии.

Это издание содержит перевод самого известного образца «Книги мёртвых» — папируса Ани, созданного около 1250 года до н. э. для фиванского писца Ани. В конце XIX века профессор Э. А. Уоллис Бадж привёз свиток из Египта в Великобританию и перевёл на английский язык. Так о «Книге мёртвых» узнал весь мир.

Индийские мифы

Индуизм, невероятно древний и многоликий, очаровывает необычным взглядом на жизнь. В нём нет деления на добро и зло, всё сущее божественно, а созидание невозможно без разрушения.

Индийский специалист по мифологии Девдатт Паттанаик пересказывает сюжеты из Вед, упанишад, Махабхараты и других важнейших текстов индуизма как захватывающие истории. Доступные объяснения и оригинальные иллюстрации оживляют этот удивительный мир и помогают понять самые сложные концепции. Вы узнаете о главных божествах, духах и демонах, а также о том, что в действительности представляют собой понятия кармы, йоги, тантры, дхармы и сансары.

Японские мифы

Во всём мире обожают японскую культуру — от манги и аниме до философии дзен. Но далеко не все знакомы с уникальной мифологией Японии, где причудливо сплелись синтоизм, буддизм и фольклор. Где существуют кицунэ, ямамбы и волшебные кошки. Где живёт богиня солнца Аматэрасу, а драконы рассекают облака вокруг горы Фудзи.

Эта книга — иллюстрированный путеводитель по фантастичес­кому миру японских мифов. Джошуа Фридман, специалист по древней японской культуре, рассказывает о ключевых историях и — главное — показывает, как японская мифология менялась с течением времени.

Мифозои: история и биология мифических животных

Первые свидетельства существования мифических животных относятся к эпохе верхнего палеолита — именно в это время люди начинают рисовать их на стенах пещер. Рассказы о них сохранились в эпических сказаниях. О фантастических существах писали древние авторы, их встречали во время своих странствий путешественники и паломники. В Средние века их охотно изображали геральдисты и описывали в своих бестиариях литераторы. Потом интерес к мифическим животным угас, да и встречаться с ними людям приходилось всё реже.

Но XX век неожиданно всколыхнул увлечение фантастическими существами, для которых биологи придумали специальный термин — «мифозои». О мифозоях — древних и современных, об их взаимоотношениях с людьми и об истории их изучения рассказывает книга двух культурологов, работающих под общим псевдонимом Олег Ивик.

Вокруг того света

Население загробного мира Земли составляет около ста миллиардов человек. Они обитают в египетском Дуате и в шумерской стране Курнуги, в германо-скандинавской Вальгалле и в христианском раю. Между миром мёртвых и миром живых всегда существовали тесные двусторонние связи. Зороастрийские жрецы с помощью наркотиков направляли в потустороннее царство своих послов. Мореплаватели Одиссей и Брендан достигали его на своих кораблях. Некоторые путешественники, подобно Данте Алигьери, оставляли подробные путевые заметки. Свой вклад в изучение загробной жизни внесла археология.

Ольга Колобова и Валерий Иванов несколько лет работали в археологических экспедициях на юге России. Постоянно соприкасаясь с загробным миром, они задались вопросом: каковы же его политическая история, культура, география, флора и фауна? В результате их исследований получилась эта книга. В ней даётся краткий историко-географический обзор самых крупных государств загробного мира с древнейших времен до наших дней.

Страшный, таинственный, разный Новый год

Что означает начало года для марийцев, эвенков и вепсов? Чем якутский Ысыах отличается от калмыцкого Зула, а бурятский Сагаалган — от чувашского Сурхури? Зачем нганасаны надевают смертные одежды и каких подношений ждут от нанайцев духи воды?