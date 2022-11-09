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1 час назад

Экоактивисты попытались испортить картины Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл»

Lenta.ruиещё 1

Экоактивисты предприняли попытку испортить картины Энди Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл» в Национальной галерее в Канберре, Австралия. Об этом сообщает AAP News.

Экоактивисты попытались испортить картины Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, на пяти из десяти полотен были замечены синие «каракули». Сами картины не пострадали: они находились под защитным стеклом и после очистки вновь были выставлены на всеобщее обозрение.

Один из активистов, которые выступают против изменений климата, попытался приклеить себя к работе художника, однако был оттащен сотрудниками охраны.

Сообщается, что попытку испортить картины совершили два активиста, потребовавшие, чтобы Австралия прекратила поддержку нефтяной, газовой и угольной промышленности. Они не были арестованы.

Ранее американский рэпер Lil Nas X «отомстил» томатному супу за то, что активисты облили им картину «Подсолнухи» художника Винсента Ван Гога.

В начале ноября экоактивисты облили картину Винсента Ван Гога «Сеятель» овощным супом.

Вещи,Энди Уорхол,
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