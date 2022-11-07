В Гааге обнаружили картину Рембрандта, считавшуюся копией

Хранящийся в Гааге эскиз маслом «Воздвижение креста» долгое время считался грубой копией. Однако современные исследования позволили установить, что это подлинное произведение искусства, созданное Рембрандтом в XVII столетии.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

wikipedia.org | museumbredius/public domain

На особенности работы обратил внимание историк искусства и бывший куратор музея Йерун Гилтай. Специалиста привлекло качество живописи, которое позволяло выдвинуть гипотезу, что «Воздвижение креста» — работа нидерландского мастера, сообщает Planet Today.