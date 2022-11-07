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2 часа назад

В Гааге обнаружили картину Рембрандта, считавшуюся копией

Слово и Дело

Хранящийся в Гааге эскиз маслом «Воздвижение креста» долгое время считался грубой копией. Однако современные исследования позволили установить, что это подлинное произведение искусства, созданное Рембрандтом в XVII столетии.

В Гааге обнаружили картину Рембрандта, считавшуюся копией
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
wikipedia.org | museumbredius/public domain

На особенности работы обратил внимание историк искусства и бывший куратор музея Йерун Гилтай. Специалиста привлекло качество живописи, которое позволяло выдвинуть гипотезу, что «Воздвижение креста» — работа нидерландского мастера, сообщает Planet Today.

В ходе исследований сотрудникам гаагского музея Бредиуса удалось очистить и отреставрировать работу. После проведенных процедур специалисты разглядели на эскизе характерные мазки Рембрандта, которые и стали свидетельством подлинности. На сегодняшний день «Воздвижение креста» выставлено специально для посетителей Музея Бредиуса.

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