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1 час назад

Библию из фильма «Побег из Шоушенка» продали на аукционе за $440 тысяч

Мир24

Библию, которую использовали для съемок фильма «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта, продали на аукционе Propstore в Лондоне за 387,5 тысячи фунтов стерлингов (440 тысяч долларов), пишет Business Insider.Библия занимает ключевое место в сюжете картины. Тюремный надзиратель Нортон подарил ее главному герою со словами: «Спасение лежит внутри», – в самом начале ленты. В книге персонаж прятал молоток по камню, с помощью которого ему удалось устроить побег из тюрьмы Шоушенк.

Библию из фильма «Побег из Шоушенка» продали за $440 тысяч
Фото: Мир24Мир24

По данным Prostore, лот был единственным экземпляром, который использовали на съемочной площадке, поскольку «процесс резки контура молотка требовал точности и был трудоемким».

Премьера фильма «Побег из Шоушенка» состоялась в 1994 году. Лента, снятая режиссером Фрэнком Дарабонтом по его же сценарию, рассказывает историю Энди Дюфрейна, незаслуженно приговоренного к пожизненному сроку и пробывшего в заключении почти 20 лет. В основу сюжета легла повесть Стивена Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка». Главные роли исполнили Тим Роббинс и Морган Фримен.

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