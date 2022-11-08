Библию из фильма «Побег из Шоушенка» продали за $440 тысяч

Библию, которую использовали для съемок фильма «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта, продали на аукционе Propstore в Лондоне за 387,5 тысячи фунтов стерлингов (440 тысяч долларов), пишет Business Insider.Библия занимает ключевое место в сюжете картины. Тюремный надзиратель Нортон подарил ее главному герою со словами: «Спасение лежит внутри», – в самом начале ленты. В книге персонаж прятал молоток по камню, с помощью которого ему удалось устроить побег из тюрьмы Шоушенк.

Фото: Мир24 Мир24

По данным Prostore, лот был единственным экземпляром, который использовали на съемочной площадке, поскольку «процесс резки контура молотка требовал точности и был трудоемким».