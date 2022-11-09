Картину Джакомо Ди Кирико похитили из музея в Италии

Картина «Эффект снега» была написана в 1870-х годах и изображает зимнюю бытовую сцену. Как объяснили в руководстве галереи, произведение пропало «несколько дней назад». Его украли из Палаццо Ланфранки — дворца XVII века, где расположена одна из музейных экспозиций.

Ранее сообщалось, что экоактивисты группировки Stop Fossil Fuel Subsidies «раскрасили» синим маркером произведение художника Энди Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл». Инцидент произошел в Австралии, в Национальной галерее Канберры. Картина находится под защитным стеклом, поэтому не была повреждена. После этого девушки попытались приклеить себя к картине, однако их увела охрана.