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1 час назад

Картину Джакомо Ди Кирико похитили из музея в Италии

Газета.Ruиещё 1

Картину итальянского художника Джакомо Ди Кирико (1844-1883) «Эффект снега» похитили из Национального музея города Матера, передает ТАСС со ссылкой на министерство культуры Италии.

Картину Джакомо Ди Кирико похитили из музея в Италии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Картина «Эффект снега» была написана в 1870-х годах и изображает зимнюю бытовую сцену. Как объяснили в руководстве галереи, произведение пропало «несколько дней назад». Его украли из Палаццо Ланфранки — дворца XVII века, где расположена одна из музейных экспозиций.

Ранее сообщалось, что экоактивисты группировки Stop Fossil Fuel Subsidies «раскрасили» синим маркером произведение художника Энди Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл». Инцидент произошел в Австралии, в Национальной галерее Канберры. Картина находится под защитным стеклом, поэтому не была повреждена. После этого девушки попытались приклеить себя к картине, однако их увела охрана.

Вещи,Энди Уорхол,
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