Дезинфекция инструментов после операции удивила соцсети

Сотрудники канадской больницы опубликовали ролик об обработке хирургического инструментария. Кадры удивили пользователей соцсетей, сообщает портал LADBible.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Медики показали, как все скальпели и зажимы обрабатываются для последующего использования. В первую очередь их доставляют в зону обеззараживания. Там инструменты моют вручную.

После все оборудование стерилизуют в течение полутора часов. Для этого в распоряжении больницы есть специальная камера. Инструменты дезинфицируются при температуре 133 градуса Цельсия. И только после их отправляют на хранение и распределяют по операционным.

Многие интернет-пользователи и не подозревали, что оборудование используют несколько раз. Об этом они написали в комментариях. А в кого-то ролик вселил уверенность, что его операция пройдет успешно, поскольку медики позаботились о стерильности инструментов.