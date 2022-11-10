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1 час назад

Дезинфекция инструментов после операции удивила соцсети

Мира Маркина

Сотрудники канадской больницы опубликовали ролик об обработке хирургического инструментария. Кадры удивили пользователей соцсетей, сообщает портал LADBible.

Дезинфекция инструментов после операции удивила соцсети
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Медики показали, как все скальпели и зажимы обрабатываются для последующего использования. В первую очередь их доставляют в зону обеззараживания. Там инструменты моют вручную.

После все оборудование стерилизуют в течение полутора часов. Для этого в распоряжении больницы есть специальная камера. Инструменты дезинфицируются при температуре 133 градуса Цельсия. И только после их отправляют на хранение и распределяют по операционным.

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Многие интернет-пользователи и не подозревали, что оборудование используют несколько раз. Об этом они написали в комментариях. А в кого-то ролик вселил уверенность, что его операция пройдет успешно, поскольку медики позаботились о стерильности инструментов.

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