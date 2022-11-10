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1 час назад

Модистка Елизаветы II создала шляпки для бездомных собак

Газета.Ru

Королевские дизайнеры представили собачьи головные уборы от кутюр. Об этом сообщает People.

Модистка Елизаветы II создала шляпки для бездомных собак
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Британская модистка Рэйчел Тревор-Морган, которая создавала шляпки для королевы Елизаветы II, объединилась с другими известными дизайнерами для благотворительного проекта. Вместе они создали уникальные шляпки от кутюр для собак и показали их в календаре Haute Dogs на 2023. Теперь все шляпки выставлены на аукцион, а вырученные деньги пойдут в фонд помощи бездомным собакам.

«Я так рада участвовать в этом проекте. Это доброе дело, которое принесет реальную помощь многим бездомным собакам», — сказала Тревор-Морган.

По словам британской модистки Эйвон Голдинг, чьи шляпы носят Кейт Миддлтон и Меган Маркл, на продаже самого календаря ей уже удалось передать фонду помощи бездомным животным более $16 тыс.

«А теперь мы рады предоставить публике возможность стать владельцем одного из этих невероятных произведений искусства! Все деньги пойдут на помощь нуждающимся собакам», — пообещала Голдинг.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл вела блог, чтобы получать дорогие подарки от брендов.

Вещи,Елизавета II,Кейт Миддлтон,
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