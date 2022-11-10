Модистка Елизаветы II создала шляпки для бездомных собак

Королевские дизайнеры представили собачьи головные уборы от кутюр. Об этом сообщает People.

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Британская модистка Рэйчел Тревор-Морган, которая создавала шляпки для королевы Елизаветы II, объединилась с другими известными дизайнерами для благотворительного проекта. Вместе они создали уникальные шляпки от кутюр для собак и показали их в календаре Haute Dogs на 2023. Теперь все шляпки выставлены на аукцион, а вырученные деньги пойдут в фонд помощи бездомным собакам.

«Я так рада участвовать в этом проекте. Это доброе дело, которое принесет реальную помощь многим бездомным собакам», — сказала Тревор-Морган.

По словам британской модистки Эйвон Голдинг, чьи шляпы носят Кейт Миддлтон и Меган Маркл, на продаже самого календаря ей уже удалось передать фонду помощи бездомным животным более $16 тыс.

«А теперь мы рады предоставить публике возможность стать владельцем одного из этих невероятных произведений искусства! Все деньги пойдут на помощь нуждающимся собакам», — пообещала Голдинг.