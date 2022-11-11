Сотрудники Дарвиновского музея рассказали о легендарных экспонатах

По результатам опроса москвичей, Дарвиновский музей занял третью строчку в рейтинге самых интересных экспозиций столицы. Впереди оказались только Пушкинский и Третьяковка. Мы отправились в мастерскую главного музея нашего округа, чтобы увидеть изнанку музейной работы.

Фото: Твоя Газета Твоя Газета

ПОКАЗАТЬ ЖИВОТНЫХ В ДВИЖЕНИИ

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Мастерская таксидермии – важная часть музея, ведь именно здесь изготавливают, реставрируют и готовят к выставкам значимые экспонаты коллекции. Сегодня в работе у специалистов чучело тетерева.

«Ему нужно подправить хвост и распушить перья», – говорит Оксана Мбита Эбеле, которая уже 10 лет работает в музее таксидермистом.

Оглядевшись, замечаем на полках чучела животных и птиц, гипсовые черепа древних людей и огромную кость.

«Это бедро африканского слона из нашей экспозиции», – поя

«Мы сотрудничаем с Московским зоопарком и частными зверинцами. Животные, которые становятся нашими экспонатами, умерли собственной смертью. Их передают в музей, чтобы сохранить историю всего многообразия биологических видов, которое есть на планете, – рассказывает специалист. – Сейчас мы изготавливаем порядка 18 чучел в год».

Среди экзотических животных, с которыми приходилось работать Оксане, кенгуру-альбинос и зебра.

«Впрочем, лучше всего мне удаются петухи, – явно скромничает она. – Важно постараться придать животному естественную позу. Лучше показать динамику, например сделать кричащего петуха или трубящего слона».

КАЛЬМАР ИЗ ЖЕСТЯНОЙ БАНКИ

В своей работе сотрудники мастерской используют самые разные материалы. Лаки, краски, шпаклёвка, мастика, клей, десятки разновидностей проволоки, искусственный снег, ветки деревьев, сухая листва – всё идёт в дело. Любопытно, что порой таксидермисты пользуются привычными бытовыми вещами.

«При создании этого экспоната я использовала арахисовую шелуху, – говорит Оксана, демонстрируя гнездо шмеля. – Купила арахис и неожиданно поняла, что шелуха прекрасно имитирует старые соты. А одна из моих коллег однажды сделала замечательный муляж кальмара, взяв за основу пустую жестяную банку из-под пива».

ПИНГВИН И КОНСТРУКТОР ТАНКОВ

Сейчас в Дарвиновском музее около 420 тыс. экспонатов. При этом в залах есть возможность показать одновременно только 6 тыс. Всё остальное ждёт своего часа в хранилищах, куда мы направляемся сразу после мастерской. Хранитель коллекции орнитологии Игорь Фадеев показывает нам самый последний экспонат, который сделала Оксана, – токующего журавля. Его ещё не выставляли, и мы видим чучело одними из первых. В хранилище на полках стоят десятки чучел сов, альбатросов, уток, колибри, пингвинов и других пернатых. На полу разместились птицы покрупнее – страусы, фламинго и аисты. Впрочем, большая часть коллекции находится за дверцами в металлических шкафах. Каждый экспонат пронумерован и имеет своё место в этой разнопёрой стае.

«Всего у нас в музее находится более 6,5 тыс. чучел птиц, – рассказывает Игорь Фадеев. – В хранилище поддерживается специальный режим: 20 градусов тепла и 55% влажности».

Некоторые чучела имеют собственную судьбу, связанную с историческими личностями.

«Например, один из конструкторов советского танка КВ, Жозеф Котин, после войны разрабатывал вездеходы для антарктических экспедиций. В благодарность полярники подарили ему чучело пингвина, которое сегодня находится в нашем музее, – поделился Игорь Фадеев. – А на этой полке вы можете увидеть альбатроса, который когда-то принадлежал знаменитому миллиардеру Уолтеру Ротшильду. Русский коллекционер Алексей Хомяков приобрёл этот экспонат на одном из аукционов».

Удивительно, но историческую ценность здесь имеют даже деревянные подставки, на которых стоят чучела. Одна из них принадлежала капитану британского корабля «Бигль», на котором Чарлз Дарвин совершил своё кругосветное путешествие.

ПОЧЕМУ МЕДВЕДИЦУ ЗОВУТ ЛИ?