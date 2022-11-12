Стало известно, кому Елизавета II завещала украшения Леди Ди

Но достанутся они малышке Лилибет лишь при одном условии.
Западные таблоиды в последнее время сообщают об изменившемся поведении Меган Маркл по отношению к британской королевской семье.
Якобы супруга принца Гарри сбавила обороты, стала мягче говорить о родственниках и даже готова пойти на примирение.
По мнению экспертов, Меган испугалась того, что новый король Карл III окончательно лишит их с мужем титулов, что автоматически означает их потерю для дочери Лиллибет и сына Арчи.
И дело не только в том, что без титулов жить будет трудней. Оказалось, что в завещании покойной Елизаветы II обнаружилась любопытная графа.
Ювелирные украшения, которые в свое время носила принцесса Диана в статусе жены принца Чарльза, императрица отписала дочери своего внука и его жены.
Так что, крошка Лилибет на данный момент является обладательницей сокровищ на сумму без малого в полмиллиона фунтов стерлингов.
Так что, если ее семью не лишат титулов, у нее в будущем будет возможность поносить кольцо принцессы Дианы с аквамарином от ювелирного бренда Aspery, примерить золотой браслет-манжет Леди Ди и многие другие ценные вещи.