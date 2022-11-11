На аукцион выставили открытку пассажира с «Титаника»

На ней есть штемпель от 9 апреля 1912 года. Стартовая цена лота 8 200 долларов. Как сообщает газета Daily Mail, открытку отправил 48-летний Джейкоб Миллинг в ночь перед отходом лайнера в последний рейс.

«Дорогая Аугуста! Это последнее, что ты услышишь от меня по эту сторону Атлантики. Из своего окна я вижу корабль на причале», — говорится в послании мужчины.

Отмечается, что он подписал открытку, находясь в номере отеля в Саутгемптоне. Из этого английского города пароход отправился 10 апреля 1912 года. Спустя пять дней он столкнулся с айсбергов в водах Северной Атлантики и затонул. Почти 1,5 тыс. человек погибли, 720 пассажиров и членов экипажа смогли спастись.