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1 час назад

В Великобритании на аукцион выставили открытку пассажира с «Титаника»

Говорит Москва

На ней есть штемпель от 9 апреля 1912 года. Стартовая цена лота 8 200 долларов. Как сообщает газета Daily Mail, открытку отправил 48-летний Джейкоб Миллинг в ночь перед отходом лайнера в последний рейс.

На аукцион выставили открытку пассажира с «Титаника»
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Дорогая Аугуста! Это последнее, что ты услышишь от меня по эту сторону Атлантики. Из своего окна я вижу корабль на причале», — говорится в послании мужчины.

Отмечается, что он подписал открытку, находясь в номере отеля в Саутгемптоне. Из этого английского города пароход отправился 10 апреля 1912 года. Спустя пять дней он столкнулся с айсбергов в водах Северной Атлантики и затонул. Почти 1,5 тыс. человек погибли, 720 пассажиров и членов экипажа смогли спастись.

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