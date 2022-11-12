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1 час назад

В России нашли способ выращивать кожу

Ferra.ru

Учёные Пермского Политеха разработали математическую модель для выращивания кожи. Она учитывает индивидуальные особенности строения клеток человеческого тела.

В России нашли способ выращивать кожу
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«Разработанная нами математическая модель решает задачи при разработке скаффолдов. Скаффолды — временные "каркасы" для восстановления тканей, которые потом рассасываются. Например, случился сложный перелом, который может неправильно зарасти или вообще не восстановиться. Обращаются к специалистам в области тканевой инженерии с такой проблемой. Эти специалисты подготавливают скаффолд с применением 3D-печати из биоразлагаемого материала. Затем систему заполняют клетками костной ткани и помещают в питательную среду, где клетки начинают интенсивно расти по "каркасам". Стоит отметить, что данную систему разрабатывают по подобию переломленного участка. Таким образом выращивают костную ткань и вживляют её на место перелома», — пояснил один из учёных.

Исследователи также отметили, что полученная модель универсальна. Её можно легко адаптировать под решение других задач.

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