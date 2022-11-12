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1 час назад

Сумку с личной запиской принцессы Дианы продали на аукционе за 610 тысяч рублей

Lenta.ru

Сумку модного дома Lana Marks, дизайн которой разработали специально для принцессы Дианы, продали на аукционе за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Сумку с личной запиской принцессы Дианы продали на аукционе за 610 тысяч рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет об изделии из крокодиловой кожи, которую королевская особа преподнесла подруге, жене греческого судоходного магната Крисанти Лемос. Известно, что женщины встретились на званом ужине в 1996 году. Свой подарок знаменитость сопроводила рукописной запиской. «Сопровождается искренней любовью и благодарностью от Дианы», — гласит подпись.

Согласно материалу, лот ушел с молотка на торгах Reeman Dansie Auctioneers в графстве Эссекс за 8600 фунтов стерлингов (610 тысяч рублей). Имя покупателя не раскрывается.

Ранее сообщалось, что автомобиль Jaguar X-Type Estate, который принадлежал покойной королеве Великобритании Елизавете II, уйдет с молотка в конце осени без стартовой цены. Зеленый полноприводный универсал с пробегом 120 тысяч километров и светлым кожаным салоном оснащен трехлитровым двигателем V6, автоматической коробкой передач, а также климат-контролем и люком на крыше.

Вещи,Елизавета II,
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