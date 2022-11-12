Сумку с личной запиской принцессы Дианы продали на аукционе за 610 тысяч рублей

Сумку модного дома Lana Marks, дизайн которой разработали специально для принцессы Дианы, продали на аукционе за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет об изделии из крокодиловой кожи, которую королевская особа преподнесла подруге, жене греческого судоходного магната Крисанти Лемос. Известно, что женщины встретились на званом ужине в 1996 году. Свой подарок знаменитость сопроводила рукописной запиской. «Сопровождается искренней любовью и благодарностью от Дианы», — гласит подпись.

Согласно материалу, лот ушел с молотка на торгах Reeman Dansie Auctioneers в графстве Эссекс за 8600 фунтов стерлингов (610 тысяч рублей). Имя покупателя не раскрывается.