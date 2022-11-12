Как в 1980-х дерзкая банда похищала награды у советских ветеранов и убила героя СССР

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых известных бандах СССР. Своей дерзостью и жестокостью бандитские группировки советских времен ничуть не уступали тем, что появились в лихие 90-е на руинах СССР. В прошлый раз речь шла о том, как советские сыщики охотились на жестокую банду грабителей и убийц, державшую в страхе Казахстан. Сегодня наш рассказ — о банде супругов Калининых, которая в 80-е устроила охоту за наградами фронтовиков. Самой известной жертвой бандитов стал вице-адмирал и Герой Советского Союза Георгий Холостяков, которого вместе с женой жестоко убили в их собственной квартире.

«У Калинина нашли тетрадку, где были записаны ветераны, у которых было большое количество орденов и медалей. Там же был записан вице-адмирал Холостяков. И вот эта запись была взята в черную рамку и зачеркнута. Я ему сразу сказал: "Гена! За эти игрушки ты убил старых людей". Он как-то оторопел и сразу — "Мы не хотели! Мы не хотели их убивать!"» (из воспоминаний бывшего старшего инспектора МУРа АлекАлексея Сидорова).

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Геннадий Калинин родился в 1957 году: все детство и юность он провел в Иванове. Со школьной скамьи мальчик проявлял творческие способности — в старших классах был редактором стенгазеты и сочинял неплохие стихи. Окончив школу, Калинин поступил в военное училище, но вскоре попался на воровстве личных вещей у своих однокурсников.

До уголовного дела тогда не дошло, но из училища Геннадия исключили со скандалом. На путь исправления Калинин, казалось, встал в армии, где зарекомендовал себя хорошим солдатом. После демобилизации молодой человек решил стать учителем и поступил в педагогический институт. Но денег на роскошную жизнь, о которой мечтал Геннадий, ему не хватало.

Студент решил заняться фарцовкой и торговлей антикварными вещами. Предметы обихода, которые Калинин за копейки покупал у местных стариков, он сбывал своему знакомому Остапу Тарасенко. Но этот нелегальный бизнес закончился для Геннадия плохо: попавшись на очередной сделке, третьекурсник Калинин был исключен из института.

После этого молодой человек окончательно решил уйти в криминал: от Остапа он узнал, что тот за весьма приличные деньги скупает ордена и медали. Вначале Геннадий искал родственников ветеранов, которые соглашались продать награды умерших фронтовиков за бесценок.

Но таких были единицы, и Калинин решил попросту воровать ордена и медали. Первой жертвой преступника в 1980 году стал ветеран Великой Отечественной войны из села Лиманское Одесской области: его адрес Геннадию за 200 рублей продал наводчик по фамилии Дунаевич.

Явившись к мужчине под видом студента журфака, мошенник уговорил героя на интервью, в ходе которого ветеран показал свои боевые награды — ордена Отечественной войны I степени. Их Калинин похитил без лишнего шума: отправил ветерана на кухню за стаканом воды, забрал награды и ушел.

Обнаруживший пропажу пенсионер сообщил об этом в милицию. Но к моменту, когда стражи порядка начали искать преступника, тот успел вернуться в Иваново, где продал ордена Тарасенко за 1000 рублей. В течение двух следующих лет Геннадий по подобной схеме обокрал еще одиннадцать ветеранов, похитив у них несколько десятков медалей и орденов. Летом 1982 года Калинин, совершенно не опасаясь разоблачения, вновь приехал в село Лиманское, где познакомился с 17-летней местной жительницей Инной Гавриловой. Между молодыми людьми завязался роман — Геннадий не стал скрывать, чем он занимается, а девушку это ничуть не смутило.

Вскоре молодые люди не только поженились, но и стали сообщниками. Калинин был этим весьма доволен: отправляясь на очередное дело, Инна надевала для конспирации большие очки, придававшие ей налет интеллигентности. Благодаря этому она легко входила в доверие к ветеранам.

«Снимали ордена с пиджака на стуле»

Похищенные у фронтовиков награды супруги несли Остапу Тарасенко — к слову, на него работали еще 18 воров. Тот сбывал добычу: к примеру, награды с золотом продавал знакомым дантистам на коронки. При этом сам Тарасенко оставлял себе приличный процент, заработав на ворованных наградах около ста тысяч рублей.

Между тем супруги Калинины обращались к Остапу лишь за сбытом краденого — в остальном они все делали сами, не прибегая к услугам наводчиков.

Фронтовикам мошенники представлялись по-разному — журналистами, участниками краеведческого движения («красными следопытами») или студентами. Всякий раз Калинины просили об интервью — польщенные вниманием к себе ветераны обычно им не отказывали и с удовольствием демонстрировали все свои награды.

После этого визитеры спешно прощались и уходили. География преступлений Калининых ширилась — от их действий страдали жители Кишенева, Одессы, Тулы, Курска, Владимира, Рязани, Ярославля, Бендер, Покрова и других городов. Некоторые из обворованных фронтовиков смирялись с потерей наград и не обращались в милицию.

Между тем на вырученные от продажи наград деньги — к 1983 году Калинины заработали 40 тысяч рублей — они купили автомобиль «Москвич» и обставили квартиру современной техникой.

«Пытали до обморочного состояния»

Летом 1983 года Калинин вспомнил о Герое Советского Союза, вице-адмирале Георгии Холостякове. О нем Геннадий узнал еще в апреле 1983 года — из книги «Навечно в памяти народной», предоставленной одним из обворованных ветеранов. Именно Холостякова преступники выбрали своей следующей жертвой.

13 июля 1983 года Калинин прибыл в столицу: раздобыв в Мосгорсправке адрес вице-адмирала, он заявился в его квартиру, расположенную в доме на Тверском бульваре

80-летнему хозяину и его супруге Наталье преступник представился студентом журфака МГУ, готовившим книгу очерков о ветеранах. Холостяков радушно принял гостя и согласился на интервью.

Вице-адмиралу было что рассказать о своей жизни, полной взлетов и падений. Холостяков родился 2 августа 1902 года в белорусском городе Барановичи в семье машиниста-железнодорожника. Жизнь с флотом он связал в 1921 году, до этого пройдя красногвардейцем фронты Гражданской войны и побывав в плену у белополяков.

Удачной оказалась четвертая попытка, когда Георгий вынес раненого сослуживца из лагеря на своих плечах. Вернувшись домой в 1921 году, Холостяков отправился на флот. Первые годы он служил заместителем политрука в роте 2-го Балтийского флотского экипажа Морских сил Балтийского моря, а в ноябре 1925 года ушел в подводники.

Георгий начинал штурманом подводной лодки «Коммунар», затем стал старпомом подлодок «Пролетарий», «Батрак» и «Л-55», а в январе 1931 года получил место командира и комиссара субмарины «Большевик».

Холостякову было суждено стать одним из первых советских подводников, покорявших воды Тихого океана

Прибыв во владивостокскую бухту Золотой Рог в июле 1932 года, Холостяков — к тому моменту командир дивизиона подводных лодок — первым совершил погружение, а затем и поход на подлодке «Щ-11». На протяжении пяти лет он неоднократно отрабатывал практику выполнения различных боевых задач в штормовую погоду.

Кроме того, Холостяков на подлодках активно осваивал подледное плавание неподалеку от порта Находка. В 1935 году Георгий был награжден орденом Ленина, но лишился его спустя всего три года, когда по ложному доносу попал под «ежовские чистки» — 7 мая 1938 года его арестовали и исключили из партии.

Китель Героя

Не выдержав жестоких пыток в застенках НКВД, капитан II ранга Холостяков признался в том, что шпионил в пользу Японии, Англии и Польши, а также специально выводил из строя подлодки своего дивизиона. В августе 1939 года он был приговорен к 15 годам лагерей и отправился отбывать наказание в приморский залив Ольги.

В течение следующего года Холостяков отправил порядка десяти жалоб на несправедливый приговор, сумев в итоге доказать, что признания были выбиты из него в ходе жутких пыток.

Летом 1940 года он получил обратно все свои награды, был восстановлен в звании и полгода спустя стал начальником отдела подводного плавания штаба Черноморского флота

Во время Великой Отечественной войны, с сентября 1941-го по март 1944 года, Холостяков в ранге начштаба Новороссийской военно-морской базы участвовал в героической обороне Новороссийска. Под командованием получившего в 1942 году звание контр-адмирала Холостякова были организованы десанты в том числе у Южной Озерейки, Станички и Эльтигена.

В 1944 году Георгий принял на себя командование Дунайской военной флотилией, моряки которой позже освобождали Австрию, Словакию, Венгрию и Югославию. 24 мая 1945 года Георгий Холостяков получил звание вице-адмирала. После войны он женился на Наталье Сидоровой — вдове погибшего в 1943 году Героя Советского Союза Цезаря Куникова.

Ее сына Юрия он воспитал как родного. Успешная военная карьера Холостякова продолжалась до декабря 1952 года, пока в Японском море не затонула подлодка С-117. После этой трагедии, в которой погибли 52 моряка, Холостякова сняли с должности командира 7-м флотом на Дальнем Востоке, и он занялся преподавательской деятельностью.

Его возвращение в ВМФ состоялось ближе к концу 50-х, когда Холостяков приступил к созданию атомного подводного флота. В 1964 году вице-адмирал командовал испытаниями атомной подводной лодки «К-27», а годом позже руководил ее первым 50-суточным походом в водах Атлантики.

7 мая 1965 года Холостякову было присвоено звание Героя Советского Союза, а на его кителе появились самые почетные награды — орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». В отставку он вышел в 1969 году

Между тем в первый визит Калинина у Холостякова не было времени, чтобы подробно говорить о своей биографии, поэтому он сказал гостю прийти в другой день. Перед уходом Калинин попросил вице-адмирала показать китель с наградами, который тот с удовольствием продемонстрировал вместе с именным оружием, полученным в 1952 году. Увиденное потрясло Геннадия: при беглом осмотре кителя он насчитал около 40 орденов и медалей.

«Соблазн был велик»

В одиночку на кражу Калинин идти побоялся и решил привлечь к делу жену. Желание заполучить награды было настолько сильным, что Калинины вернулись на Тверской бульвар уже на следующий день. Жену Геннадий представил как однокурсницу Марину. Но как только все расположились, в прихожей раздался звонок: пришел друг хозяев — писатель Николай Ланин.

Понимая, что их план провалился, Калинины спешно распрощались и, пообещав прийти в другой день, ушли. Перед уходом Холостяков подарил «студентам» украшенный автографом экземпляр своей книги воспоминаний «Вечный огонь». Следующим днем ограбления преступники выбрали понедельник 18 июля. Ранним утром они приехали в столицу на своем «Москвиче», припарковались неподалеку от метро «Пролетарская» и доехали до дома вице-адмирала на общественном транспорте. С собой Геннадий взял спортивную сумку, на дно которой положил монтировку: убивать Холостяковых охотники за орденами не планировали, но при необходимости были готовы пойти на все.

Своим появлением около восьми утра они вызвали у хозяев недоумение, но быстро оправдались — мол, потом должны были ехать с однокурсниками на работы в колхоз. Поверивший в легенду преступников Холостяков впустил Калининых в квартиру и согласился ответить на дополнительные вопросы.

К беседе присоединилась его супруга, а вот спящая в одной из комнат внучка Наташа (дочь пасынка Холостякова Юрия) хотя и проснулась от звонка в дверь, выходить в прихожую не стала и вскоре опять заснула. Через несколько минут после начала разговора Инна попросила стакан воды, за которым на кухню отправилась супруга Холостякова Наталья.

«Упал только на седьмой удар монтировкой»

Вслед за пожилой женщиной из комнаты, прихватив спортивную сумку с монтировкой, выскользнул Геннадий: ему показалось, что Наталья раскусила их и планирует позвать на помощь.

Несмотря на преклонный возраст, Холостяков пытался оказать Калинину сопротивление: он упал лишь после седьмого удара монтировкой — а затем бандит добил его.

Калинины сбежали, похитив китель с наградами, орденские книжки и вымпел, несколько рюмок, три хрустальные вазы и конфетницу. Покидая квартиру, они с такой силой хлопнули дверью, что от шума проснулась и вышла из комнаты Наташа. Увидев лежавшие на полу окровавленные тела дедушки и бабушки, шокированная девушка вызвала милицию.

Расследование резонансного убийства взял под свой контроль глава СССР Юрий Андропов, который требовал от стражей порядка в кратчайшие сроки найти и задержать преступников. За поиск убийц принялся опытный сыщик — заместитель начальника МУРа, подполковник Анатолий Егоров. В числе прочих под подозрение попала и Наташа.

«Он меня ненавидит»

Вскоре стало ясно — к расправе над родственниками девушка непричастна. Среди бумаг погибшего вице-адмирала оперативники нашли дневник, в который тот записывал многие события из своей жизни. Писал Холостяков и о том, по чьей вине попал в застенки НКВД, — бывшем сослуживце, написавшем на Георгия ложный донос.

Предположив, что этот человек причастен к гибели вице-адмирала, сыщики разыскали семью мужчины. Но выяснилось, что тот умер задолго до убийства Холостякова. Отметая одну за другой версии, следователи наконец остановились на самой вероятной — убийстве ради кражи наград. На нее указывало то, что из квартиры пропали лишь китель с орденами и хрусталь.

Тогда сыщики подняли все уголовные дела в СССР, связанные с похищением государственных наград. Они активно допрашивали всех коллекционеров, особенно тех, кто не брезговал покупкой украденных наград. Одновременно с этим было решено ловить преступников на живца: в одной из газет разместили объявление о скупке наград.

Первая же встреча с «продавцом» закончилась крупным скандалом: под видом торговца наградами к оперативникам пришла журналистка, возмущенная объявлением. Женщина вцепилась в Пеля-Дмитриева, стала звать на помощь прохожих — она успокоилась, лишь увидев служебные удостоверения милиционеров.

Несмотря на неудачный старт, в ходе операции стражам порядка удалось задержать несколько спекулянтов и скупщиков: в их числе оказался некий Николай Зайцев, пытавшийся продать орден Ушакова.

«Нанесли психологический удар»

Зайцев рассказал следователям, что купил награду у Остапа Тарасенко, который, помимо прочего, был членом клуба нумизматов. Задержав Тарасенко, сыщики приступили к допросу, но Остап упорно молчал и отказывался признаваться, где он взял орден Ушакова.

Тогда, обзвонив всех адресатов из найденной у Тарасенко записной книжки, следователи собрали показания, говорившие о нелегальной деятельности Остапа, и стали на него давить.

Докин положил перед растерявшимся Остапом папку с кипой документов — показаниями, изобличающими скупщика.

«Он обагрил свои руки кровью»

Напуганный тюрьмой, Тарасенко начал каяться. От него сыщики и узнали о преступлениях супругов Калининых. О визите «студентов журфака» к Холостяковым стражам порядка рассказал и писатель Ланин: связавшись с руководством МГУ, сыщики выяснили, что никакой книги очерков там выпускать не планировали. Тогда были составлены фотороботы подозреваемых.

Внучка Холостякова Наташа также припомнила, как во время одного из ужинов дед упоминал о пишущих очерк будущих журналистах. Калининых сотрудники МУРа нашли в октябре 1983 года — после убийства вице-адмирала они вернулись в Иваново. К слову, стражи порядка до конца не были уверены, что подельницей Геннадия является его жена Инна.

Дело в том, что на фотороботе подозреваемая была в очках — а в обычной жизни Калинина их не носила. И тогда сыщики пошли на хитрость.

Чету Калининых и других воров, которые работали на Остапа Тарасенко, оперативники задержали одним днем и провели обыски по пяти адресам, найдя десятки орденов и медалей. Геннадия и Инну задержали в доме на окраине Иванова. Как оказалось, после расправы над четой Холостяковых Калинин продолжил свой криминальный путь.

22 сентября 1983 года Геннадий в одиночку наведался в дом вдовы священнослужителя, живущей в городе Елнать Ивановской области. Заподозрившая неладное женщина подняла шум и была убита.

Оставив тело пожилой женщины на полу, убийца обыскал жилище и забрал оттуда все иконы. Но во время визита к скупщику Калинина ждало разочарование: всю добычу ему удалось продать всего за 90 рублей.

«Зато мы были при деньгах!»

Свое последнее преступление охотник за орденами совершил 29 сентября 1983 года — вместе со своим приятелем Кулагиным похитил у жительницы Ярославля несколько старинных икон. После задержания в подкладке куртки Калинина оперативники нашли несколько орденов и медалей, которые тот не успел сбыть, — в том числе принадлежавший Холостякову орден Красной Звезды.

Вскоре выяснилось, что похищенные у Холостякова Звезду Героя и один из орденов Ленина Калинин переплавил и сделал себе перстень-печатку со своими инициалами

Пока оперативники проводили обыск, Инне удалось незаметно ускользнуть — она воспользовалась тем, что все внимание было приковано к ее супругу. Впрочем, скрывалась она недолго — спустя три дня Калинину нашли в квартире ее подруги. Инну хитростью заставили открыть дверь, отправив к ней одного из соседей.

Инна поверила и открыла дверь, через которую в квартиру сразу же ворвались оперативники. Калининых доставили в Москву, где поместили в Бутырский СИЗО. Калинин признался в 39 кражах в 19 городах СССР, а на допросах и скамье подсудимых вел себя весьма нагло и вызывающе.

Без лишних эмоций он рассказал, как убивал Холостяковых и бил лежащего на полу вице-адмирала до тех пор, пока тот не перестал стонать.

***

За успешное раскрытие громкого дела охотников за орденами замначальника МУРа Анатолий Егоров получил свой первый орден — Красной Звезды. Инна Калинина отделалась 15 годами колонии, подельник ее супруга Кулагин получил пять лет лишения свободы. Отправился за решетку и Остап Тарасенко.

Геннадий Калинин был приговорен к высшей мере наказания

Поговаривали, что палач, знавший о преступлениях осужденного, проникся к нему такой ненавистью, что выпустил ему в голову сразу три пули вместо положенной одной.