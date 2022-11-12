Как в 1980-х дерзкая банда похищала награды у советских ветеранов и убила героя СССР

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых известных бандах СССР. Своей дерзостью и жестокостью бандитские группировки советских времен ничуть не уступали тем, что появились в лихие 90-е на руинах СССР. В прошлый раз речь шла о том, как советские сыщики охотились на жестокую банду грабителей и убийц, державшую в страхе Казахстан. Сегодня наш рассказ — о банде супругов Калининых, которая в 80-е устроила охоту за наградами фронтовиков. Самой известной жертвой бандитов стал вице-адмирал и Герой Советского Союза Георгий Холостяков, которого вместе с женой жестоко убили в их собственной квартире.
«У Калинина нашли тетрадку, где были записаны ветераны, у которых было большое количество орденов и медалей. Там же был записан вице-адмирал Холостяков. И вот эта запись была взята в черную рамку и зачеркнута. Я ему сразу сказал: "Гена! За эти игрушки ты убил старых людей". Он как-то оторопел и сразу — "Мы не хотели! Мы не хотели их убивать!"» (из воспоминаний бывшего старшего инспектора МУРа АлекАлексея Сидорова).
Геннадий Калинин родился в 1957 году: все детство и юность он провел в Иванове. Со школьной скамьи мальчик проявлял творческие способности — в старших классах был редактором стенгазеты и сочинял неплохие стихи. Окончив школу, Калинин поступил в военное училище, но вскоре попался на воровстве личных вещей у своих однокурсников.
До уголовного дела тогда не дошло, но из училища Геннадия исключили со скандалом. На путь исправления Калинин, казалось, встал в армии, где зарекомендовал себя хорошим солдатом. После демобилизации молодой человек решил стать учителем и поступил в педагогический институт. Но денег на роскошную жизнь, о которой мечтал Геннадий, ему не хватало.
Студент решил заняться фарцовкой и торговлей антикварными вещами. Предметы обихода, которые Калинин за копейки покупал у местных стариков, он сбывал своему знакомому Остапу Тарасенко. Но этот нелегальный бизнес закончился для Геннадия плохо: попавшись на очередной сделке, третьекурсник Калинин был исключен из института.
После этого молодой человек окончательно решил уйти в криминал: от Остапа он узнал, что тот за весьма приличные деньги скупает ордена и медали. Вначале Геннадий искал родственников ветеранов, которые соглашались продать награды умерших фронтовиков за бесценок.
Но таких были единицы, и Калинин решил попросту воровать ордена и медали. Первой жертвой преступника в 1980 году стал ветеран Великой Отечественной войны из села Лиманское Одесской области: его адрес Геннадию за 200 рублей продал наводчик по фамилии Дунаевич.
Явившись к мужчине под видом студента журфака, мошенник уговорил героя на интервью, в ходе которого ветеран показал свои боевые награды — ордена Отечественной войны I степени. Их Калинин похитил без лишнего шума: отправил ветерана на кухню за стаканом воды, забрал награды и ушел.
Обнаруживший пропажу пенсионер сообщил об этом в милицию. Но к моменту, когда стражи порядка начали искать преступника, тот успел вернуться в Иваново, где продал ордена Тарасенко за 1000 рублей. В течение двух следующих лет Геннадий по подобной схеме обокрал еще одиннадцать ветеранов, похитив у них несколько десятков медалей и орденов. Летом 1982 года Калинин, совершенно не опасаясь разоблачения, вновь приехал в село Лиманское, где познакомился с 17-летней местной жительницей Инной Гавриловой. Между молодыми людьми завязался роман — Геннадий не стал скрывать, чем он занимается, а девушку это ничуть не смутило.
Вскоре молодые люди не только поженились, но и стали сообщниками. Калинин был этим весьма доволен: отправляясь на очередное дело, Инна надевала для конспирации большие очки, придававшие ей налет интеллигентности. Благодаря этому она легко входила в доверие к ветеранам.
Похищенные у фронтовиков награды супруги несли Остапу Тарасенко — к слову, на него работали еще 18 воров. Тот сбывал добычу: к примеру, награды с золотом продавал знакомым дантистам на коронки. При этом сам Тарасенко оставлял себе приличный процент, заработав на ворованных наградах около ста тысяч рублей.
Между тем супруги Калинины обращались к Остапу лишь за сбытом краденого — в остальном они все делали сами, не прибегая к услугам наводчиков.
Фронтовикам мошенники представлялись по-разному — журналистами, участниками краеведческого движения («красными следопытами») или студентами. Всякий раз Калинины просили об интервью — польщенные вниманием к себе ветераны обычно им не отказывали и с удовольствием демонстрировали все свои награды.
После этого визитеры спешно прощались и уходили. География преступлений Калининых ширилась — от их действий страдали жители Кишенева, Одессы, Тулы, Курска, Владимира, Рязани, Ярославля, Бендер, Покрова и других городов. Некоторые из обворованных фронтовиков смирялись с потерей наград и не обращались в милицию.
Между тем на вырученные от продажи наград деньги — к 1983 году Калинины заработали 40 тысяч рублей — они купили автомобиль «Москвич» и обставили квартиру современной техникой.
Летом 1983 года Калинин вспомнил о Герое Советского Союза, вице-адмирале Георгии Холостякове. О нем Геннадий узнал еще в апреле 1983 года — из книги «Навечно в памяти народной», предоставленной одним из обворованных ветеранов. Именно Холостякова преступники выбрали своей следующей жертвой.
13 июля 1983 года Калинин прибыл в столицу: раздобыв в Мосгорсправке адрес вице-адмирала, он заявился в его квартиру, расположенную в доме на Тверском бульваре
80-летнему хозяину и его супруге Наталье преступник представился студентом журфака МГУ, готовившим книгу очерков о ветеранах. Холостяков радушно принял гостя и согласился на интервью.
Вице-адмиралу было что рассказать о своей жизни, полной взлетов и падений. Холостяков родился 2 августа 1902 года в белорусском городе Барановичи в семье машиниста-железнодорожника. Жизнь с флотом он связал в 1921 году, до этого пройдя красногвардейцем фронты Гражданской войны и побывав в плену у белополяков.
Удачной оказалась четвертая попытка, когда Георгий вынес раненого сослуживца из лагеря на своих плечах. Вернувшись домой в 1921 году, Холостяков отправился на флот. Первые годы он служил заместителем политрука в роте 2-го Балтийского флотского экипажа Морских сил Балтийского моря, а в ноябре 1925 года ушел в подводники.
Георгий начинал штурманом подводной лодки «Коммунар», затем стал старпомом подлодок «Пролетарий», «Батрак» и «Л-55», а в январе 1931 года получил место командира и комиссара субмарины «Большевик».
Холостякову было суждено стать одним из первых советских подводников, покорявших воды Тихого океана
Прибыв во владивостокскую бухту Золотой Рог в июле 1932 года, Холостяков — к тому моменту командир дивизиона подводных лодок — первым совершил погружение, а затем и поход на подлодке «Щ-11». На протяжении пяти лет он неоднократно отрабатывал практику выполнения различных боевых задач в штормовую погоду.
Кроме того, Холостяков на подлодках активно осваивал подледное плавание неподалеку от порта Находка. В 1935 году Георгий был награжден орденом Ленина, но лишился его спустя всего три года, когда по ложному доносу попал под «ежовские чистки» — 7 мая 1938 года его арестовали и исключили из партии.
Не выдержав жестоких пыток в застенках НКВД, капитан II ранга Холостяков признался в том, что шпионил в пользу Японии, Англии и Польши, а также специально выводил из строя подлодки своего дивизиона. В августе 1939 года он был приговорен к 15 годам лагерей и отправился отбывать наказание в приморский залив Ольги.
В течение следующего года Холостяков отправил порядка десяти жалоб на несправедливый приговор, сумев в итоге доказать, что признания были выбиты из него в ходе жутких пыток.
Летом 1940 года он получил обратно все свои награды, был восстановлен в звании и полгода спустя стал начальником отдела подводного плавания штаба Черноморского флота
Во время Великой Отечественной войны, с сентября 1941-го по март 1944 года, Холостяков в ранге начштаба Новороссийской военно-морской базы участвовал в героической обороне Новороссийска. Под командованием получившего в 1942 году звание контр-адмирала Холостякова были организованы десанты в том числе у Южной Озерейки, Станички и Эльтигена.
В 1944 году Георгий принял на себя командование Дунайской военной флотилией, моряки которой позже освобождали Австрию, Словакию, Венгрию и Югославию. 24 мая 1945 года Георгий Холостяков получил звание вице-адмирала. После войны он женился на Наталье Сидоровой — вдове погибшего в 1943 году Героя Советского Союза Цезаря Куникова.
Ее сына Юрия он воспитал как родного. Успешная военная карьера Холостякова продолжалась до декабря 1952 года, пока в Японском море не затонула подлодка С-117. После этой трагедии, в которой погибли 52 моряка, Холостякова сняли с должности командира 7-м флотом на Дальнем Востоке, и он занялся преподавательской деятельностью.
Его возвращение в ВМФ состоялось ближе к концу 50-х, когда Холостяков приступил к созданию атомного подводного флота. В 1964 году вице-адмирал командовал испытаниями атомной подводной лодки «К-27», а годом позже руководил ее первым 50-суточным походом в водах Атлантики.
7 мая 1965 года Холостякову было присвоено звание Героя Советского Союза, а на его кителе появились самые почетные награды — орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». В отставку он вышел в 1969 году
Между тем в первый визит Калинина у Холостякова не было времени, чтобы подробно говорить о своей биографии, поэтому он сказал гостю прийти в другой день. Перед уходом Калинин попросил вице-адмирала показать китель с наградами, который тот с удовольствием продемонстрировал вместе с именным оружием, полученным в 1952 году. Увиденное потрясло Геннадия: при беглом осмотре кителя он насчитал около 40 орденов и медалей.
В одиночку на кражу Калинин идти побоялся и решил привлечь к делу жену. Желание заполучить награды было настолько сильным, что Калинины вернулись на Тверской бульвар уже на следующий день. Жену Геннадий представил как однокурсницу Марину. Но как только все расположились, в прихожей раздался звонок: пришел друг хозяев — писатель Николай Ланин.
Понимая, что их план провалился, Калинины спешно распрощались и, пообещав прийти в другой день, ушли. Перед уходом Холостяков подарил «студентам» украшенный автографом экземпляр своей книги воспоминаний «Вечный огонь». Следующим днем ограбления преступники выбрали понедельник 18 июля. Ранним утром они приехали в столицу на своем «Москвиче», припарковались неподалеку от метро «Пролетарская» и доехали до дома вице-адмирала на общественном транспорте. С собой Геннадий взял спортивную сумку, на дно которой положил монтировку: убивать Холостяковых охотники за орденами не планировали, но при необходимости были готовы пойти на все.
Своим появлением около восьми утра они вызвали у хозяев недоумение, но быстро оправдались — мол, потом должны были ехать с однокурсниками на работы в колхоз. Поверивший в легенду преступников Холостяков впустил Калининых в квартиру и согласился ответить на дополнительные вопросы.
К беседе присоединилась его супруга, а вот спящая в одной из комнат внучка Наташа (дочь пасынка Холостякова Юрия) хотя и проснулась от звонка в дверь, выходить в прихожую не стала и вскоре опять заснула. Через несколько минут после начала разговора Инна попросила стакан воды, за которым на кухню отправилась супруга Холостякова Наталья.
Вслед за пожилой женщиной из комнаты, прихватив спортивную сумку с монтировкой, выскользнул Геннадий: ему показалось, что Наталья раскусила их и планирует позвать на помощь.
Несмотря на преклонный возраст, Холостяков пытался оказать Калинину сопротивление: он упал лишь после седьмого удара монтировкой — а затем бандит добил его.
Калинины сбежали, похитив китель с наградами, орденские книжки и вымпел, несколько рюмок, три хрустальные вазы и конфетницу. Покидая квартиру, они с такой силой хлопнули дверью, что от шума проснулась и вышла из комнаты Наташа. Увидев лежавшие на полу окровавленные тела дедушки и бабушки, шокированная девушка вызвала милицию.
Расследование резонансного убийства взял под свой контроль глава СССР Юрий Андропов, который требовал от стражей порядка в кратчайшие сроки найти и задержать преступников. За поиск убийц принялся опытный сыщик — заместитель начальника МУРа, подполковник Анатолий Егоров. В числе прочих под подозрение попала и Наташа.
Вскоре стало ясно — к расправе над родственниками девушка непричастна. Среди бумаг погибшего вице-адмирала оперативники нашли дневник, в который тот записывал многие события из своей жизни. Писал Холостяков и о том, по чьей вине попал в застенки НКВД, — бывшем сослуживце, написавшем на Георгия ложный донос.
Предположив, что этот человек причастен к гибели вице-адмирала, сыщики разыскали семью мужчины. Но выяснилось, что тот умер задолго до убийства Холостякова. Отметая одну за другой версии, следователи наконец остановились на самой вероятной — убийстве ради кражи наград. На нее указывало то, что из квартиры пропали лишь китель с орденами и хрусталь.
Тогда сыщики подняли все уголовные дела в СССР, связанные с похищением государственных наград. Они активно допрашивали всех коллекционеров, особенно тех, кто не брезговал покупкой украденных наград. Одновременно с этим было решено ловить преступников на живца: в одной из газет разместили объявление о скупке наград.
Первая же встреча с «продавцом» закончилась крупным скандалом: под видом торговца наградами к оперативникам пришла журналистка, возмущенная объявлением. Женщина вцепилась в Пеля-Дмитриева, стала звать на помощь прохожих — она успокоилась, лишь увидев служебные удостоверения милиционеров.
Несмотря на неудачный старт, в ходе операции стражам порядка удалось задержать несколько спекулянтов и скупщиков: в их числе оказался некий Николай Зайцев, пытавшийся продать орден Ушакова.
Зайцев рассказал следователям, что купил награду у Остапа Тарасенко, который, помимо прочего, был членом клуба нумизматов. Задержав Тарасенко, сыщики приступили к допросу, но Остап упорно молчал и отказывался признаваться, где он взял орден Ушакова.
Тогда, обзвонив всех адресатов из найденной у Тарасенко записной книжки, следователи собрали показания, говорившие о нелегальной деятельности Остапа, и стали на него давить.
Докин положил перед растерявшимся Остапом папку с кипой документов — показаниями, изобличающими скупщика.
Напуганный тюрьмой, Тарасенко начал каяться. От него сыщики и узнали о преступлениях супругов Калининых. О визите «студентов журфака» к Холостяковым стражам порядка рассказал и писатель Ланин: связавшись с руководством МГУ, сыщики выяснили, что никакой книги очерков там выпускать не планировали. Тогда были составлены фотороботы подозреваемых.
Внучка Холостякова Наташа также припомнила, как во время одного из ужинов дед упоминал о пишущих очерк будущих журналистах. Калининых сотрудники МУРа нашли в октябре 1983 года — после убийства вице-адмирала они вернулись в Иваново. К слову, стражи порядка до конца не были уверены, что подельницей Геннадия является его жена Инна.
Дело в том, что на фотороботе подозреваемая была в очках — а в обычной жизни Калинина их не носила. И тогда сыщики пошли на хитрость.
Чету Калининых и других воров, которые работали на Остапа Тарасенко, оперативники задержали одним днем и провели обыски по пяти адресам, найдя десятки орденов и медалей. Геннадия и Инну задержали в доме на окраине Иванова. Как оказалось, после расправы над четой Холостяковых Калинин продолжил свой криминальный путь.
22 сентября 1983 года Геннадий в одиночку наведался в дом вдовы священнослужителя, живущей в городе Елнать Ивановской области. Заподозрившая неладное женщина подняла шум и была убита.
Оставив тело пожилой женщины на полу, убийца обыскал жилище и забрал оттуда все иконы. Но во время визита к скупщику Калинина ждало разочарование: всю добычу ему удалось продать всего за 90 рублей.
Свое последнее преступление охотник за орденами совершил 29 сентября 1983 года — вместе со своим приятелем Кулагиным похитил у жительницы Ярославля несколько старинных икон. После задержания в подкладке куртки Калинина оперативники нашли несколько орденов и медалей, которые тот не успел сбыть, — в том числе принадлежавший Холостякову орден Красной Звезды.
Вскоре выяснилось, что похищенные у Холостякова Звезду Героя и один из орденов Ленина Калинин переплавил и сделал себе перстень-печатку со своими инициалами
Пока оперативники проводили обыск, Инне удалось незаметно ускользнуть — она воспользовалась тем, что все внимание было приковано к ее супругу. Впрочем, скрывалась она недолго — спустя три дня Калинину нашли в квартире ее подруги. Инну хитростью заставили открыть дверь, отправив к ней одного из соседей.
Инна поверила и открыла дверь, через которую в квартиру сразу же ворвались оперативники. Калининых доставили в Москву, где поместили в Бутырский СИЗО. Калинин признался в 39 кражах в 19 городах СССР, а на допросах и скамье подсудимых вел себя весьма нагло и вызывающе.
Без лишних эмоций он рассказал, как убивал Холостяковых и бил лежащего на полу вице-адмирала до тех пор, пока тот не перестал стонать.
***
За успешное раскрытие громкого дела охотников за орденами замначальника МУРа Анатолий Егоров получил свой первый орден — Красной Звезды. Инна Калинина отделалась 15 годами колонии, подельник ее супруга Кулагин получил пять лет лишения свободы. Отправился за решетку и Остап Тарасенко.
Геннадий Калинин был приговорен к высшей мере наказания
Поговаривали, что палач, знавший о преступлениях осужденного, проникся к нему такой ненавистью, что выпустил ему в голову сразу три пули вместо положенной одной.
Герой Советского Союза Георгий Холостяков вместе с супругой нашел свой последний приют на Кунцевском кладбище. В память о вице-адмирале на стене его дома была установлена мемориальная табличка. Именем Холостякова названы улицы в Новороссийске и Измаиле, а также сухогруз.