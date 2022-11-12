Какие сокровища нашли чекисты после смерти «дьявола большевиков»

До сих пор смерть Якова Свердлова остается одной из самых популярных тем для споров среди историков. Однако с кончиной революционера загадки в его биографии не закончились. Спустя 16 лет после его похорон сотрудники Кремля, занимавшиеся очередной инвентаризацией, обнаружили несгораемый шкаф, некогда стоявший в кабинете Свердлова. О его содержимом Генрих Ягода сообщил Сталину в служебной записке.
Клавдия Новгородцева, вторая и последняя жена Якова Свердлова, утверждала, что после убийства одного из основателей коммунистической партии Германии Карла Либкнехта Андрей Свердлов поинтересовался у отца: мол, смогут ли с тем тоже расправиться буржуи. Однако Сверлов заверил сына в том, что подобного исхода не стоит бояться.
«Когда я умру, я оставлю тебе наследство, лучше которого нет ничего на свете. Я оставлю тебе ничем не запятнанную честь и имя революционера» - сказал Яков Михайлович Андрею.
По крайней мере именно такую историю описывает в своей книге «Свердлов» Валерий Шамбаров. Вот только на самом деле супруги Свердловы обладали и вполне материальными богатствами.
Дело в том, что, как утверждал Борис Бажанов, автор книги «Я был секретарем Сталина», в 1919 году, когда советская власть висела на волоске, был отобран так называемый «алмазный фонд Политбюро». Этот фонд должен был обеспечить дальнейшее существование революционеров в случае падения установленного ими строя. Хранительницей «алмазного фонда» была назначена Клавдия Новгородцева. Даже после смерти Якова Свердлова его жена продолжала хранить драгоценные камни дома в письменном ящике стола. Об этом как-то поведал Бажанову и Андрей Свердлов. Но Свердлов-младший, тогда еще подросток, был уверен в том, что увиденные им бриллианты – обычная фальшивка.
Как выяснилось позже, Андрей Свердлов ошибался. Несмотря на то, что «алмазный фонд Политбюро» так и остался одной из загадок истории, в том, что он действительно существовал, а также в том, что к нему имели самое непосредственное отношение Яков и Клавдия Свердловы, многие историки не сомневаются. Одним из доказательств данного утверждения является содержимое несгораемого шкафа, который некогда находился в кабинете Якова Михайловича. Если верить Евгению Гуслярову, автору издания «Ленин в жизни», в 1919 году, когда Свердлов скончался, сейф открыть не смогли: ключ куда-то затерялся. Долгих 16 лет сейф пылился на одном из Кремлевских складов.
В 1935 году во время очередной инвентаризации таинственный шкаф вызвал живой интерес у сотрудников Кремля. На этот раз для вскрытия сейфа вызвали специалистов. О богатстве Якова Свердлова сегодня известно благодаря сохранившейся записке наркома внутренних дел Генриха Ягоды на имя Иосифа Сталина от 27 июля 1935 года. Тест ее приведен в издании Николая Зеньковича «Вожди и сподвижники». Согласно документу, в сейфе Свердлова были обнаружены золотые монеты царской чеканки на сумму 108 525 рублей, 705 экземпляров ювелирных изделий, кредитные билеты на 750 тысяч рублей, а также чистые бланки паспортов царского образца и несколько паспортов на различные имена (в том числе и на имя самого Свердлова).
Понятно, что паспорта могли понадобиться Якову Свердлову и его близким для побега. Как уже было сказано выше, в 1919 году положение советской власти еще стабильностью не отличалось. О назначении монет и драгоценностей тоже гадать не приходится, но их происхождение до сих пор вызывает больше вопросов, чем ответов. Согласно одной из версий, ювелирные изделия и другие ценности принадлежали членам царской семьи. Часть из них и присвоил себе Яков Свердлов. По крайней мере, в «Сборнике документов, относящихся к убийству императора Николая II и его семьи» имеются сведения о том, что Я. М. Юровский и Г. П. Никулин приезжали с докладом о ликвидации Романовых к Ленину и Сверлову. С собой они привезли не только документы и письма, но и мешок с бриллиантами.
Аналогичное предположение высказывает на страницах своей книги «Как победить коррупцию» и Александр Север. Однако Север пишет также и о том, что драгоценности могли выступать в качестве взяток, которые брал Яков Свердлов у родственников тех, кто оказался в застенках ВЧК. Кроме того, есть сведения, что Свердлов устроил в ВЧК многих знакомых, и они в качестве благодарности, вполне вероятно, делились с ним своими взятками. Впрочем, по мнению Александра Севера, возможно, что Яков Михайлович получил ценности законным путем, вот только государству их не вернул. Как бы то ни было, воспользоваться всем этим богатством Свердлову так и не довелось.