Какие сокровища нашли чекисты после смерти «дьявола большевиков»

До сих пор смерть Якова Свердлова остается одной из самых популярных тем для споров среди историков. Однако с кончиной революционера загадки в его биографии не закончились. Спустя 16 лет после его похорон сотрудники Кремля, занимавшиеся очередной инвентаризацией, обнаружили несгораемый шкаф, некогда стоявший в кабинете Свердлова. О его содержимом Генрих Ягода сообщил Сталину в служебной записке.

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Наследство Свердловы

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Клавдия Новгородцева, вторая и последняя жена Якова Свердлова, утверждала, что после убийства одного из основателей коммунистической партии Германии Карла Либкнехта Андрей Свердлов поинтересовался у отца: мол, смогут ли с тем тоже расправиться буржуи. Однако Сверлов заверил сына в том, что подобного исхода не стоит бояться.

«Когда я умру, я оставлю тебе наследство, лучше которого нет ничего на свете. Я оставлю тебе ничем не запятнанную честь и имя революционера» - сказал Яков Михайлович Андрею.

По крайней мере именно такую историю описывает в своей книге «Свердлов» Валерий Шамбаров. Вот только на самом деле супруги Свердловы обладали и вполне материальными богатствами.

Дело в том, что, как утверждал Борис Бажанов, автор книги «Я был секретарем Сталина», в 1919 году, когда советская власть висела на волоске, был отобран так называемый «алмазный фонд Политбюро». Этот фонд должен был обеспечить дальнейшее существование революционеров в случае падения установленного ими строя. Хранительницей «алмазного фонда» была назначена Клавдия Новгородцева. Даже после смерти Якова Свердлова его жена продолжала хранить драгоценные камни дома в письменном ящике стола. Об этом как-то поведал Бажанову и Андрей Свердлов. Но Свердлов-младший, тогда еще подросток, был уверен в том, что увиденные им бриллианты – обычная фальшивка.

Забытый сейф

Как выяснилось позже, Андрей Свердлов ошибался. Несмотря на то, что «алмазный фонд Политбюро» так и остался одной из загадок истории, в том, что он действительно существовал, а также в том, что к нему имели самое непосредственное отношение Яков и Клавдия Свердловы, многие историки не сомневаются. Одним из доказательств данного утверждения является содержимое несгораемого шкафа, который некогда находился в кабинете Якова Михайловича. Если верить Евгению Гуслярову, автору издания «Ленин в жизни», в 1919 году, когда Свердлов скончался, сейф открыть не смогли: ключ куда-то затерялся. Долгих 16 лет сейф пылился на одном из Кремлевских складов.

В 1935 году во время очередной инвентаризации таинственный шкаф вызвал живой интерес у сотрудников Кремля. На этот раз для вскрытия сейфа вызвали специалистов. О богатстве Якова Свердлова сегодня известно благодаря сохранившейся записке наркома внутренних дел Генриха Ягоды на имя Иосифа Сталина от 27 июля 1935 года. Тест ее приведен в издании Николая Зеньковича «Вожди и сподвижники». Согласно документу, в сейфе Свердлова были обнаружены золотые монеты царской чеканки на сумму 108 525 рублей, 705 экземпляров ювелирных изделий, кредитные билеты на 750 тысяч рублей, а также чистые бланки паспортов царского образца и несколько паспортов на различные имена (в том числе и на имя самого Свердлова).

Происхождение богатства

Понятно, что паспорта могли понадобиться Якову Свердлову и его близким для побега. Как уже было сказано выше, в 1919 году положение советской власти еще стабильностью не отличалось. О назначении монет и драгоценностей тоже гадать не приходится, но их происхождение до сих пор вызывает больше вопросов, чем ответов. Согласно одной из версий, ювелирные изделия и другие ценности принадлежали членам царской семьи. Часть из них и присвоил себе Яков Свердлов. По крайней мере, в «Сборнике документов, относящихся к убийству императора Николая II и его семьи» имеются сведения о том, что Я. М. Юровский и Г. П. Никулин приезжали с докладом о ликвидации Романовых к Ленину и Сверлову. С собой они привезли не только документы и письма, но и мешок с бриллиантами.