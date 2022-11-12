Вышел мистический триллер Игоря Озерского «Безымянные»

Игорь Озерский написал мистический и психологический роман с элементами хоррора и боевика. Это его новая дерзкая попытка погрузиться в ужасы и тайны посмертия.

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Что объединяет итальянского гонщика, немецкого астрофизика, норвежского работягу, девушку-проводника из Уганды, израильского спецназовца, японского миллиардера, русского профессора философии и молодую американку?

С чем может столкнуться человек на просторах послесмертия?

Что кроет в себе наш мир, отправляющий души в неизвестность?

Какие тайны придется разгадать героям, чтобы пройти испытание на человечность? Они умерли. Но для них все только начинается. После смерти героям открывается мир, населенный ожившими страхами. Место, где ужас становится реальностью, а реальность скрывается за непреодолимой гранью человеческого понимания.

«Безымянных» ждет посмертная игра, ставки в которой запредельно высоки.

Общечеловеческий размах первой книги серии “По ту сторону. Современный мистический триллер” быстро затянет в сюжет, от которого уже будет не оторваться.

Главный вопрос, который задает читателю Игорь Озерский звучит так: когда же мы живем по-настоящему? Что вообще такое настоящая жизнь? Каждый герой, как и каждый читатель, должен получить ответ на этот вопрос самостоятельно. Главное, не испугаться своего честного ответа.

Прочитав “Безымянных”, вы обязательно захотите узнать, что будет дальше. Ведь несмотря ни на что все мы верим: со смертью — или посмертием — все только начинается», — поэт, критик, учитель русского языка и литературы Иван Родионов.

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