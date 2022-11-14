Бутылку пива продали на аукционе за полмиллиона долларов

Бутылка пива, произведенная в XIX веке стала самым дорогим «хмельным экспонатом» за всю историю аукционов.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Торги выиграл неизвестный покупатель, согласившийся заплатить 503 тысячи долларов», – сообщают источники.

Изначально пиво принадлежало жителю Оклахомы, который купил его еще в 2007 году. Это была бутылка Allsopp's, которые производили алкоголь для моряков, исследующих Арктику.