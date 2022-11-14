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1 час назад

Бутылку пива продали на аукционе за полмиллиона долларов

РИА "ФедералПресс"

Бутылка пива, произведенная в XIX веке стала самым дорогим «хмельным экспонатом» за всю историю аукционов.

Бутылку пива продали на аукционе за полмиллиона долларов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Торги выиграл неизвестный покупатель, согласившийся заплатить 503 тысячи долларов», – сообщают источники.

Изначально пиво принадлежало жителю Оклахомы, который купил его еще в 2007 году. Это была бутылка Allsopp's, которые производили алкоголь для моряков, исследующих Арктику.

Отмечается, что состав пива был разработан специально для холодных погодных условий. Напиток сладкий, крепкий и содержит 11 градусов алкоголя. Изначально бутылка была выставлена по цене 150 тысяч долларов, но цена достаточно быстро дошла до 503 тысяч, передает LADBible.

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