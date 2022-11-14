Бутылку пива продали на аукционе за полмиллиона долларов

Бутылка пива, произведенная в XIX веке стала самым дорогим «хмельным экспонатом» за всю историю аукционов.
«Торги выиграл неизвестный покупатель, согласившийся заплатить 503 тысячи долларов», – сообщают источники.
Изначально пиво принадлежало жителю Оклахомы, который купил его еще в 2007 году. Это была бутылка Allsopp's, которые производили алкоголь для моряков, исследующих Арктику.
Отмечается, что состав пива был разработан специально для холодных погодных условий. Напиток сладкий, крепкий и содержит 11 градусов алкоголя. Изначально бутылка была выставлена по цене 150 тысяч долларов, но цена достаточно быстро дошла до 503 тысяч, передает LADBible.