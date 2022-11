10 лучших зарубежных песен о России, которые должен знать каждый медведь

Кажется, будто иностранцы любят Россию как-то неправильно, без должного огонька, но Super добыл 10 убойных доказательств, что это не так. Песни про нас, от которых балалайки пускаются в пляс.

«Moskau» (Dschinghis Khan, 1979)

8 балалаек из 10

В 1979 году гражданин ФРГ Ральфь Зигель создал группу, у которой было одно единственное предназначение — победить на конкурсе «Евровидение». С победой в итоге не сложилось: ансамбль Dschinghis Khan смотрелся на «Евровидении» как лютая залетная дичь. Зато получились хиты, один из которых назывался «Москва» и был тотчас запрещен в СССР, после чего стал у нас еще популярнее!

«Back in the USSR» (The Beatles, 1968)

8 балалаек из 10

Запретили в СССР и совершенно безобидный ансамбль из Ливерпуля и в особенности их рок-н-ролл «Снова в СССР». Вещь пародийная: взяты все штампы из шлягеров 60-х про девушек и солнечные страны и переписаны про Советский Союз. Обижаться не на что — весело же получилось!

«Wind of Change» (Scorpions, 1991)

10 балалаек из 10

От этого шлягера балалайки в пляс не пустятся, а рыдать начнут горючими слезами. Сингл записан после провала августовского путча в Советском Союзе, рассказывает о Москве и пропитан патетичным оптимизмом. Блицкриг «скорпов» мир оценил: «Ветер перемен»тотчас стал одной из самых продаваемых песен в истории музыки. Да и сейчас у баллады миллиард просмотров на YouTube.

«Party Like a Russian» (Robbie Williams, 2016)

8 балалаек из 10

Свидетель самых отвязных лондонских вечеринок знает, о чем поет. Вещь начинается со строк «Нужно быть человеком с особой репутацией, чтобы опустошить карманы у целой нации», а подпирает весь бедлам видеоклип с ядрен-балетом и олигархическим шиком. Больше таких песен не будет, хорошо, что эта успела полностью закрыть тему.

«Russians» (Sting, 1985)

7 балалаек из 10

Стинг, кажется, первым попробовал спеть о русском человеке духовно-поэтически, без свистоплясок и прочего. А все потому, что он случайно увидел детские передачи советского телевидения и был потрясен, насколько русские люди любят своих детей. Про это и баллада.

«Rasputin» (Boney M., 1978)

8 балалаек из 10

Титан любви и магии — Гришка Распутин в Советском Союзе считался персоной, недостойной упоминания. Немудрено, что, как только немцы сочинили про него диско-хит, его тотчас запретили. Альбом Boney M. издали в СССР, да только песенку про Распутина старательно из него удалили. Запретили и петь хит на гастролях, когда в декабре 1978-го ансамбль добрался до наших краев. А нынче это гвоздь программы любой ретродискотеки.

«Stranger in Moscow» (Michael Jackson, 1996)

7 балалаек из 10

В композиции «Чужестранец в Москве» Майкл Джексон поет скорее о своей внутренней Москве: ведь это песня об одиночестве и об ударах судьбы, которые тогда Майкл терпел со всех сторон. Писал он ее в гостинице «Метрополь», что между Кремлем и Большим театром, и ощущал себя героем фильма Софии Копполы «Трудности перевода». Нам так кажется, когда мы ее слушаем.

«Michail, Michail (Gorbachev Rap)» (Nina Hagen, 1989)

7 балалаек из 10

Нина Хаген, любимая певица Ангелы Меркель, как никто из западных артистов врубалась в тонкости коммунистического режима. Она в 1976 году сбежала из Восточного Берлина в Западный, когда совсем допекло. Перестройка ее, скажем так, возбудила не по-детски. Отсюда и лютые слова «Горбачев-рэпа», понятные без перевода. Советский слушатель от песни слегка прифигел тогда.

«Moskau» (Rammstein, 2004)

10 балалаек из 10

Если кому и суждено было написать окончательный и исчерпывающий гимн постсоветской России, то это группе пролетарского танц-рока Rammstein. Без вариантов. Пионеры, Ленин, ностальжи и китч тоталитаризма. Нынче все это звучит посовременнее, чем в 2004 году. То же можно заявить и о композиции «Америка», которая на альбоме прямо перед «Москвой».

«Russian Lullaby» (E-Type, 1994)

9 балалаек из 10