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1 час назад

Новогодний рисунок московской школьницы выпустят огромным тиражом в виде открытки

Свободная пресса

Сказочный пейзаж 15-летней московской школьницы Миланы Межиевой стал лучшим в творческом конкурсе, который в ноябре объявили авторы шоу «Школа Снеговиков» писатель Андрей Усачев и композитор Максим Дунаевский.

Новогодний рисунок московской школьницы выпустят огромным тиражом
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

В конкурсе приняло участие 237 рисунков, работу победителя было обещано напечатать большим тиражом в виде праздничной новогодней открытки.

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«Когда подводили итоги творческого конкурса, было не легко выбрать рисунок, который в итоге станет поздравительной открыткой. Нам на почту пришло много работ, и каждый рисунок – это настоящее произведение искусства. Мы с Максимом Дунаевским долго выбирали и спорили. Но в итоге сошлись в едином мнении и определили победителя»,- делится писатель Андрей Усачев.

Как и было обещано, ее работа выпущена в серии праздничных открыток.

Итак, с 18 по 20 ноября в городском променаде «Острова Мечты» на площади «Москва» будет работать новогодняя почта, где гости парка смогут бесплатно отправить красочную открытку. Акция приурочена к дню рождения Деда Мороза. В лимитированную серию новогодних открыток вошла и работа Миланы.

Вся серия лимитированных новогодних открыток с иллюстрациями из знаменитой серии книг «Дедморозовка» выпущена специально в день рождения Деда Мороза. На открытках изображены жители волшебной деревни Дедморозовка – неугомонные снеговички – с их забавными цитатами.

По словам композитора Максима Дунаевского, данная акция напомнит москвичам и гостям столицы о доброй традиции отправлять почтовые открытки.

«Как замечательно получить такую красочную открытку с посланием от друга или близкого человека! Появляется сразу улыбка на лице. Приглашаем в эти дни присоединиться к нашей акции и отправить своим друзьям заряженные позитивом и праздником новогодние открытки», - поделился Дунаевский.

Акция продлится до 20 ноября. Оживших литературных героев Андрея Усачева из трилогии про Дедморозовку можно будет увидеть в новогоднем шоу «Школа Снеговиков», которое пройдет в дни школьных каникул в концертном зале «Москва» парка «Остров Мечты» с 24 декабря по 7 января.

Вещи,Максим Дунаевский,Андрей Усачев,
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