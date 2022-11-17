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1 час назад

Карманные часы пассажира "Титаника" представят на торгах за 118 тыс долларов

Москва24

Карманные часы пассажира "Титаника" продадут на торгах за 118 тысяч долларов. Предмет перестал работать после того, как их владелец утонул вместе с судном, сообщает Daily Mail.

Карманные часы пассажира "Титаника" представят на торгах
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По данным издания, часы принадлежали Оскару Вуди, чье тело специалисты смогли достать из воды спустя десять дней после ЧП. Личные вещи пассажира "Титаника" в свое время передали родственникам.

Уточняется, что Вуди работал на корабле почтмейстером. После того как "Титаник" начал тонуть, он и его коллеги перенесли почтовые мешки на верхние палубы, стараясь спасти их. После часы попали к жене Вуди, которая в последствии передала их масонской ложе. Уже оттуда их передали частному коллекционеру, который решил продать их.

"Вероятно, это один из самых знаковых и важных предметов памятных вещей "Титаника", выставленных на аукцион в последние годы", – предположили эксперты.

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