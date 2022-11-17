Карманные часы пассажира "Титаника" представят на торгах

Карманные часы пассажира "Титаника" продадут на торгах за 118 тысяч долларов. Предмет перестал работать после того, как их владелец утонул вместе с судном, сообщает Daily Mail.

По данным издания, часы принадлежали Оскару Вуди, чье тело специалисты смогли достать из воды спустя десять дней после ЧП. Личные вещи пассажира "Титаника" в свое время передали родственникам.

Уточняется, что Вуди работал на корабле почтмейстером. После того как "Титаник" начал тонуть, он и его коллеги перенесли почтовые мешки на верхние палубы, стараясь спасти их. После часы попали к жене Вуди, которая в последствии передала их масонской ложе. Уже оттуда их передали частному коллекционеру, который решил продать их.