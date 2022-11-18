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7 часов назад

Названы самые популярные новогодние украшения среди россиян

Авторадиоиещё 2

В ноябре россияне стали чаще покупать елочные украшения: к середине месяца число таких заказов выросло почти в 3,5 раза по сравнению с октябрем. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет», пишут «Известия».

Названы самые популярные новогодние украшения среди россиян
Фото: АвторадиоАвторадио

Из елочных украшений чаще всего покупают шары. Самый популярный у россиян цвет — белый.

В два раза реже выбирают синие украшения, а закрывает тройку лидеров серебристый цвет.

Также россияне часто покупают красные и золотистые шары.

Среди популярных покупок: верхушки на елки, украшения в форме сосулек и электрические гирлянды.

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