Названы самые популярные новогодние украшения среди россиян

В ноябре россияне стали чаще покупать елочные украшения: к середине месяца число таких заказов выросло почти в 3,5 раза по сравнению с октябрем. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет», пишут «Известия».

Фото: Авторадио Авторадио

Из елочных украшений чаще всего покупают шары. Самый популярный у россиян цвет — белый.

В два раза реже выбирают синие украшения, а закрывает тройку лидеров серебристый цвет.

Также россияне часто покупают красные и золотистые шары.