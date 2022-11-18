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4 часа назад

Принадлежащие пассажиру «Титаника» карманные часы продадут на аукционе

Мир24

В Англии состоится аукцион, на котором будут проданы карманные часы, принадлежащие пассажиру «Титаника». Хронограф остановился в тот момент, когда их владелец утонул вместе с кораблем, пишет британский таблоид The Daily Mail.

Принадлежащие пассажиру «Титаника» карманные часы продадут на аукционе
Фото: Мир24Мир24

Часы принадлежали мужчине по имени Оскар Вуди. Его тело подняли на поверхность через десять дней после трагедии в апреле 1912-го. При этом личные вещи были изъяты, чтобы затем передать их семье. Вуди служил почтмейстером на «Титанике». Когда лайнер начал тонуть, мужчина вместе с коллегами попытался перенести сотни почтовых мешков на верхние палубы, чтобы спасти их от воды.

Позднее часы оказались у вдовы Вуди, женщина передала их масонской ложе, в которой тот состоял. Оттуда артефакт попал к частному коллекционеру, который и выставил их на торги за 118 тысяч долларов.

Напомним, в 2019 году на аукционе за 98 тысяч долларов продали серебряную фляжку для бренди, которую незадолго до крушения лайнера «Титаник» передали пассажиру первого класса.

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