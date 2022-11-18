Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
5 часов назад

Девушка заказала рубашку на сайте Shein и получила посылку с насекомыми

Lenta.ru

Блогерша Люси с никнеймом @lucifersdaughter заказала рубашку на сайте ретейлера Shein и возмутилась содержимому посылки при получении. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка заказала рубашку и получила посылку с насекомыми
Фото: Лента.руЛента.ру

Девушка рассказала, что приобрела в сети указанный черный предмет гардероба с отделкой красного цвета и изображением черепа с костями. При этом при вскрытии коробки она обнаружила внутри наряда колонию насекомых.

«Я только что достала рубашку из упаковки. Что это такое? По мне ползают [насекомые]», — заявила юзерша, продемонстрировав на кадрах перемещающихся по ткани членистоногих. Инфлюэнсерша потребовала объяснений у интернет-магазина и отметила, что больше не будет пользоваться его услугами.

Видео набрало около 15 миллионов просмотров. Зрители высказали свое мнение о ситуации в комментариях.

«О боже, нет!», «Мой заказ с Shein прямо сейчас лежит напротив. Теперь я по-другому на него смотрю», «Почему ты снимаешь видео, позволяя насекомым расползаться по твоему дому, вместо того чтобы выбросить посылку на улицу. Я бы была в ужасе», — написали они.

В ноябре сообщалось, что пользовательница сети Хизер с никнеймом honeyhez заказала на сайте интернет-магазина Shein кожаный топ, выполненный в виде корсета черного цвета, и удивилась содержимому посылки. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, что внутри вещь покрылась белыми пятнами, похожими на плесень.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители