Девушка заказала рубашку и получила посылку с насекомыми

«Я только что достала рубашку из упаковки. Что это такое? По мне ползают [насекомые]», — заявила юзерша, продемонстрировав на кадрах перемещающихся по ткани членистоногих. Инфлюэнсерша потребовала объяснений у интернет-магазина и отметила, что больше не будет пользоваться его услугами.