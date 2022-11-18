Девушка заказала рубашку и получила посылку с насекомыми

Блогерша Люси с никнеймом @lucifersdaughter заказала рубашку на сайте ретейлера Shein и возмутилась содержимому посылки при получении. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
Девушка рассказала, что приобрела в сети указанный черный предмет гардероба с отделкой красного цвета и изображением черепа с костями. При этом при вскрытии коробки она обнаружила внутри наряда колонию насекомых.
«Я только что достала рубашку из упаковки. Что это такое? По мне ползают [насекомые]», — заявила юзерша, продемонстрировав на кадрах перемещающихся по ткани членистоногих. Инфлюэнсерша потребовала объяснений у интернет-магазина и отметила, что больше не будет пользоваться его услугами.
Видео набрало около 15 миллионов просмотров. Зрители высказали свое мнение о ситуации в комментариях.
«О боже, нет!», «Мой заказ с Shein прямо сейчас лежит напротив. Теперь я по-другому на него смотрю», «Почему ты снимаешь видео, позволяя насекомым расползаться по твоему дому, вместо того чтобы выбросить посылку на улицу. Я бы была в ужасе», — написали они.
В ноябре сообщалось, что пользовательница сети Хизер с никнеймом honeyhez заказала на сайте интернет-магазина Shein кожаный топ, выполненный в виде корсета черного цвета, и удивилась содержимому посылки. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, что внутри вещь покрылась белыми пятнами, похожими на плесень.