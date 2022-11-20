Советские магнитофоны сравнили с автоматом Калашникова

С автоматом Калашникова и пулеметом Дегтярева сравнили пользователи сети популярные в СССР магнитофоны марки «Романтик». В комментариях под одним из постов в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте» они рассказали, как проверяли приборы на прочность.

Фото: Мослента Мослента

«"Poмантик" был нeyбиваемый... Около костра стоял, играл всю ночь, оплавился, но все равно работал», — описал автор публикации качество устройства. Многие подписчики интернет-сообщества вспомнили, что в советские годы и они слушали музыку на магнитофонах этой фирмы.

«Мой первый магнитофон. Стоил он тогда в магазинах 200 рублей. Снабжался лучшей инструкцией, "для дурака". Даже я, ребенок, сразу во всем разобрался — и с записью, и как батарейки менять», — рассказал один из участников дискуссии.

«Помню, как уронили его с мотоцикла на ходу. Вернулись, собрали, обмотали изолентой — все работает. Когда батарейки сели, вытащили их, отбили молотком, вставили — еще почти три часа пел. Автомат Калашникова в своем роде!», «Неубиваемая легенда», «В костре и с ножом в динамике играл, пока не погиб», «Падал с девятого этажа и продолжал пиликать. Только весил он как пулемет Дегтярева», — поделились другие юзеры.