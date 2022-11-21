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2 часа назад

Post Malone показал бриллиантовое кольцо за $500 тысяч

Газета.Ru

После завершения американской части тура Twelve Carat исполнитель Post Malone продемонстрировал кольцо на мизинце стоимостью полмиллиона долларов. Об этом пишет TMZ.

Post Malone показал бриллиантовое кольцо за $500 тысяч
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Украшение с 23-каратным бриллиантом для рэпера сделал ювелир Айзек Бохур из компании Angel City Jewelers. Центральный камень изделия — 5-каратный бриллиант изумрудной огранки, а остальные бриллианты в 5 каратов окружают главный камень вместе с 13 камнями весом 1 карат.

На прошлой неделе ювелир выложил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию кольца крупным планом и момента, когда Post Malone получил его. Знаменитый ювелир назвал бриллиантовое кольцо «Большим папой». К изделию был прикреплен ценник в $500 тыс.

После рождественских праздников рэпер продолжит свое международное турне. Он даст восемь концертов в Новой Зеландии и Австралии.

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