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52 минуты назад

Карты Таро и сухарики: стало известно, что чаще стали искать в интернете россияне

СОВА

РИА ФАН пишет со ссылкой на аналитику сервиса Price.ru, что среди популярных товаров – карты Таро и БАДы.

Карты Таро и сухарики: стало известно, что чаще стали искать в интернете россияне
Фото: СОВАСОВА

Так, спрос на гадальные карты вырос на 42 %. Также в этом году повысился спрос на антистресс-товары, консультации психологов. Чипсы и сухарики стали искать на 23 % чаще, пастилу и зефир – на 18 %, выпечку – на 8 %.

Что касается БАДов, то в топе оказались добавки для похудения, для здоровья суставов и пищеварения. Недавно мы писали, с какими жалобами покупатели обращались в Роспотребнадзор Самарской области.

Вещи,Роспотребнадзор,
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