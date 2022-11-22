Карты Таро и сухарики: стало известно, что чаще стали искать в интернете россияне

РИА ФАН пишет со ссылкой на аналитику сервиса Price.ru, что среди популярных товаров – карты Таро и БАДы.

Фото: СОВА СОВА

Так, спрос на гадальные карты вырос на 42 %. Также в этом году повысился спрос на антистресс-товары, консультации психологов. Чипсы и сухарики стали искать на 23 % чаще, пастилу и зефир – на 18 %, выпечку – на 8 %.