Как не разориться в «черную пятницу»: полезные советы

В сезон скидок многие тратят огромные суммы денег и покупают ненужные товары. Существует несколько способов совершать покупки так, чтобы не разориться.

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Сравнение цен

Перед тем как делать покупки, необходимо сравнить цены у разных продавцов. А на маркетплейсах можно проверить скидку – в карточках товаров есть график динамики цен, где можно узнать реальный процент скидки.

Также в онлайн-магазине или на маркетплейсе можно положить товар в корзину заранее и купить его в день расродажи, когда появится скидка.

Также важно обращать внимание, насколько цена приглянувшегося товара ниже, чем у остальных. Если разница слишком большая, не стоит рано радоваться – необходимо первым делом посмотреть отзывы, потому что товар может оказаться некачественным, передает РИАМО.

Отдельная карта

Для покупок во время распродаж необходимо создать отдельную карту и положить на нее ту сумму, которую можно потратить, не нанеся ущерба своему бюджету.

Такой способ поможет контролировать свои покупки и стараться уложиться в сумму.

Если такой способ кажется не очень надежным, то в своем банке можно установить лимит на покупки.

Список покупок

Заранее необходимо составить список покупок – написать те товары, которые действительно нужны. Можно даже наполнить корзину в маркетплейсе или составить вишлист. Главное – придерживаться его.

Причем подумать можно не только о вещах, но и об услугах. Скидки могут делать также стоматологи и косметологи. Кроме того, можно купить дешевле билеты в театр и даже на самолет.

Аутлеты и ресейл

Распродажи в «черную пятницу» устраивают не только бутики, торговые центры и маркетплейсы, но и аутлеты, а также платформы ресейла. Там можно купить вещи известных брендов по более приятной цене.