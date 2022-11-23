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5 часов назад

Как сделать зайца из пластикового стаканчика

Вестник Бутова

Экоцентр «Лесная сказка» рассказал, как сделать зайца из пластикового стаканчика. Пост об этом опубликован в группе учреждения во «ВКонтакте».

Как сделать зайца из пластикового стаканчика
Фото: Вестник БутоваВестник Бутова

Для поделки потребуются: одноразовый стаканчик, две крышки от пластиковых бутылок, канцелярская резинка, скотч, самоклеящаяся цветная бумага, ножницы, клеевой пистолет, фломастеры.

Ушки и мордочку зайца надо вырезать из бумаги, а глаза, нос и усы следует нарисовать на стаканчике. Как правильно собрать поделку, можно посмотреть в инструкции экоцентра по ссылке.

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