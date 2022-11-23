Экоцентр «Лесная сказка» рассказал, как сделать зайца из пластикового стаканчика. Пост об этом опубликован в группе учреждения во «ВКонтакте».

Ушки и мордочку зайца надо вырезать из бумаги, а глаза, нос и усы следует нарисовать на стаканчике. Как правильно собрать поделку, можно посмотреть в инструкции экоцентра по ссылке.