Личные вещи Мэрилин Монро будут проданы с аукциона

Более 175 личных вещей Мэрилин Монро будут проданы на совместном аукционе домов Julien's Auctions и TCM Present. Об этом сообщает People.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На аукционе, который будет проходить 17 и 18 декабря 2022 года, можно будет приобрести личные вещи Мэрилин Монро.

«На этом аукционе мы представим одну из самых обсуждаемых и исторических коллекций в индустрии. Всего более 175 необычных предметов, найденных в личных архивах Мэрилин, в том числе одежда, в которой она снималась в культовых фильмах», — говорится в заявлении директора аукциона Мартина Нолана.

Поклонники Монро смогут приобрети не только платья, но и косметику, которой пользовалась актриса, в частности, тюбик красной помады и накладные ресницы.

Газетю.Ру

Одним из самых примечательных предметов коллекции является рукописная записка от Чарльза Стэнли Гиффорда, который, как недавно доказал ДНК-тест, был отцом покойной Мэрилин.

«Эта открытка — единственный известный материальный артефакт, подтверждающий связь между Гиффордом и его знаменитой дочерью», — добавил Нолан.