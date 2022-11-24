Россиян предупредили об изменении стоимости искусственных елок

В компании «Лента» рассказали, что в торговых сетях изменились цены на искусственные елки. Так, часть ассортимента подорожала на 10–20%, другая часть продукции сохранила свою стоимость на уровне прошлого года, сообщает PRIMPRESS.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

По данным экспертов, в этом году из-за более позднего похолодания произошло смещение сезона, поэтому говорить об устойчивых тенденциях пока рано. Однако в «Ленте» уже стартовали новогодние продажи, спрос на праздничную продукцию сопоставим с уровнем прошлого года. По данным сети, особой популярностью пользуются сувениры и новогодние фигурки.

В «Ашане» в беседе с «Известиями» отметили, что покупатели чаще всего выбирают ели высотой до 1,8 м в. Кроме того специалисты добавили, что изменений в географии поставок в компании не наблюдают — елки по-прежнему поставляют производители из Китая и Белоруссии.

К слову, в «Ашане» предновогодние продажи стартовали уже в октябре: за месяц к ноябрю покупатели приобрели около полутора миллионов новогодних товаров. Это на 24% больше, чем в прошлом году. Популярностью у россиян пользуются пластиковые и стеклянные елочные шары классических цветов — красного, синего, серебряного и золотого, а также шары с изображением черного кролика — символа 2023 года. На втором месте традиционные украшения: колокольчики, подвески и новогодние цветы. На третьем месте — мишура и гирлянды.