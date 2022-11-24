Создан идеальный писсуар, который предотвратит любой брызг

В Канаде команда ученых Университета Ватерлоо разработали модель идеального писсуара, который предотвратит любой брызг. Об этом сообщает Daily Mail.

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В писсуаре проделано специальное узкое отверстие и сконструирована специальная изогнутая внутренняя поверхность, предотвращающая разбрызгивание капель.

Команда, которая представляла новую модель унитаза, сопроводила презентацию своего изобретения аннотацией: «Наши новые конструкции сохранят чистоту ванных комнат и сократят затраты на чистку помещений».

Для построения идеального писсуара ученые опирались на наблюдения за тем, как собака справляет нужду, поднимая заднюю лапу возле дерева. Так им удалось найти идеальный угол с наименьшим количеством брызгов — он составил 30 градусов.

Цена товара на данный момент неизвестна.