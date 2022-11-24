Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
5 часов назад

Создан идеальный писсуар, который предотвратит любой брызг

Газета.Ru

В Канаде команда ученых Университета Ватерлоо разработали модель идеального писсуара, который предотвратит любой брызг. Об этом сообщает Daily Mail.

Создан идеальный писсуар, который предотвратит любой брызг
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В писсуаре проделано специальное узкое отверстие и сконструирована специальная изогнутая внутренняя поверхность, предотвращающая разбрызгивание капель.

Команда, которая представляла новую модель унитаза, сопроводила презентацию своего изобретения аннотацией: «Наши новые конструкции сохранят чистоту ванных комнат и сократят затраты на чистку помещений».

Для построения идеального писсуара ученые опирались на наблюдения за тем, как собака справляет нужду, поднимая заднюю лапу возле дерева. Так им удалось найти идеальный угол с наименьшим количеством брызгов — он составил 30 градусов.

Цена товара на данный момент неизвестна.

По данным ООН за ноябрь 2022 года, 3,6 млрд человек проживают с некачественными туалетами.

Вещи,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители