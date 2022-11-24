На аукционе впервые выставили уникальную "Вазу с горгульями"

В Москве пройдет аукцион, на котором выставят редчайшую «Вазу с горгульями». Об этом сообщили «Газете.Ru» пресс-служба Аукционного дома «Русская эмаль».
Ваза является редким образцом русского фарфора высокого музейного уровня. Изделие было выпущено знаменитым фарфоровым заводом братьев Корниловых в 1840-х. Точное количество подобных работ неизвестно. Отмечается, что похожая ваза находится в собрании государственного музея-заповедника «Петергоф».
«До нашего времени ваза дошла с полностью сохраненной двусторонней живописью, пострадали только лепные детали. К сожалению, одна из ручек в виде горгульи была утрачена», — заявила ведущий эксперт отдела декоративно-прикладного искусства аукционного дома «Русская эмаль» Мария Румянцева.