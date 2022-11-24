На аукционе впервые выставили уникальную "Вазу с горгульями"

«До нашего времени ваза дошла с полностью сохраненной двусторонней живописью, пострадали только лепные детали. К сожалению, одна из ручек в виде горгульи была утрачена», — заявила ведущий эксперт отдела декоративно-прикладного искусства аукционного дома «Русская эмаль» Мария Румянцева.