Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
42 минуты назад

В России на аукционе впервые в истории выставили уникальную фарфоровую "Вазу с горгульями"

Газета.Ru

В Москве пройдет аукцион, на котором выставят редчайшую «Вазу с горгульями». Об этом сообщили «Газете.Ru» пресс-служба Аукционного дома «Русская эмаль».

На аукционе впервые выставили уникальную "Вазу с горгульями"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ваза является редким образцом русского фарфора высокого музейного уровня. Изделие было выпущено знаменитым фарфоровым заводом братьев Корниловых в 1840-х. Точное количество подобных работ неизвестно. Отмечается, что похожая ваза находится в собрании государственного музея-заповедника «Петергоф».

«До нашего времени ваза дошла с полностью сохраненной двусторонней живописью, пострадали только лепные детали. К сожалению, одна из ручек в виде горгульи была утрачена», — заявила ведущий эксперт отдела декоративно-прикладного искусства аукционного дома «Русская эмаль» Мария Румянцева.

Вещи,Мария Румянцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители