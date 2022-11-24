Девушка сделала заказ и удивилась содержимому посылки

Блогерша Эмбер Огунсанья из Великобритании заказала одежду на сайте ретейлера PrettyLittleThing и удивилась содержимому посылки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах девушка показала, как вскрывает ножницами верхний слой упаковки сиреневого цвета и извлекает из нее предмет гардероба в прозрачном пакете. Затем она приблизила камеру к изделию, обнаружив на нем живую блоху. «Я действительно не могу в это поверить, фу!» — отреагировала она.

Другие пользователи сети высказали свое мнение о сложившейся ситуации в комментариях. «Сделай один заказ — получи одну блоху», «Блоха входит в стоимость доставки», «Боже, я 10 минут назад заказала на данном сайте платья», «Я только получила свою посылку и должна сказать, что одежда низкого качества. На моделях она выглядит лучше», — написали зрители.