Россияне назвали самые популярные подарки на День матери

Уже более 20 лет в России в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. Несмотря на это о существовании праздника не знает треть жителей страны (31 процент респондентов). Однако подавляющее большинство празднующих готовят подарки для своих близких, свидетельствуют результаты опроса оператора доставки СДЭК и некоммерческого центра «Душа мамы», передает портал Life.ru.

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Согласно результатам исследования, про День матери преимущественно не слышали представители старшего поколения — россияне от 45 до 54 лет. Среди молодых людей от 25 до 34 лет знают о существовании праздника 74 процента опрошенных. При этом осведомлены о нем больше женщины, чем мужчины (75 процентов респондентов против 59 процентов соответственно).