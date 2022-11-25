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55 минут назад

Россияне назвали самые популярные подарки на День матери

Lenta.ru

Уже более 20 лет в России в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. Несмотря на это о существовании праздника не знает треть жителей страны (31 процент респондентов). Однако подавляющее большинство празднующих готовят подарки для своих близких, свидетельствуют результаты опроса оператора доставки СДЭК и некоммерческого центра «Душа мамы», передает портал Life.ru.

Россияне назвали самые популярные подарки на День матери
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно результатам исследования, про День матери преимущественно не слышали представители старшего поколения — россияне от 45 до 54 лет. Среди молодых людей от 25 до 34 лет знают о существовании праздника 74 процента опрошенных. При этом осведомлены о нем больше женщины, чем мужчины (75 процентов респондентов против 59 процентов соответственно).

Отмечается, что поздравить своих мам с праздничной датой планируют 85 процентов участников опроса. Самыми популярными у россиян подарками по случаю Дня матери стали цветы и конфеты, их собираются преподнести 58 и 53 процента опрошенных россиян. Кроме того, жители страны планируют поздравить своих мам, подарив им деньги (41 процент), косметику (38 процентов), товары для дома (29 процентов). Самыми непопулярными презентами по случаю международного праздника в честь матерей стали гаджеты, одежда и алкоголь. Такие варианты назвали 11, 13 и 21 процент опрошенных соответственно.

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