Письмо короля Испании Карла V расшифровали спустя 500 лет

Группа исследователей «взломала» шифр 500-летней давности. Исследование позволило узнать содержание письма, отправленного императором Священной Римской империи и королем Испании Карла V своему послу, сообщает AFP.

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Карл V был одним из самых могущественных людей XVI века. В течение 40 лет он правил огромной империей, охватывавшей большую часть Западной Европы, а также земли Америки и Африки. Его правление ознаменовалось чередой войн между Испанией и Францией, на троне которой находился Франциск I.

В 1547 году император написал письмо своему послу во Франции Жану де Сен-Морису. Оно содержало неизвестные символы, смысл которых в течение нескольких столетий оставался неизвестным.

Эксперты из лаборатории Лориа работали над загадочным текстом около полугода. Они идентифицировали примерно 120 символов, которые можно было разделить на группы. Анализ показал, что иногда император заменял одним символом целые слова, и ставил особые знаки вместо гласных, идущих за согласными.

Через несколько месяцев ученым удалось расшифровать одну фразу, после чего они смогли восстановить содержание всего текста. Оказалось, что Карл V опасался возможного заговора во Франции против себя. Тремя годами ранее монархи подписали мирный договор, но, как показывает документ, отношения между ними оставались напряженными.