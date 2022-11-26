В Абхазии пропала расписанная Пикассо тарелка

Тарелка Пабло Пикассо, принадлежавшая Литературно-мемориальному музею Дмитрия Гулиа в Сухуме, утеряна. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

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Много лет назад писатель Константин Симонов завещал музею две картины французского художника Фернана Леже и тарелку, созданную и расписанную испанским художником Пабло Пикассо. «Эти реликвии он нам совершенно бесплатно, от всей души подарил», — заявила старший научный сотрудник музея Зуля Кокоскир.

В 1986 году в комнате Симонова в Агудзере открыли неофициальный филиал музея Гулиа. После начала войны в Абхазии сотрудники музея пытались вывезти личные вещи писателя, в частности картины и керамическую тарелку, но им помешали грузинские гвардейцы. Тогда коробки с вещами оставили на хранение у двух русских женщин, работавших в филиале.

В 2009 году картины Леже и тарелка Пикассо впервые попали в хранилище Нацбанка Абхазии. Несколько лет реликвии там пролежали, а затем вернулись в музей. Оказались в банке они вновь спустя почти десять лет, так как незадолго до этого частные лиц начали расспрашивать про эти артефакты и решено было их спрятать в Национальном банке.