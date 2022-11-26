Эксперт рассказала россиянам о лучших подарках на День матери

В преддверии Дня матери, который в этом году отмечается 27 ноября, эксперт Ирина Ольховик рассказала о лучших вариантах подарка для мамы.

Фото: Vse24 Vse24

По словам специалиста, дарить что-то дорогостоящее необязательно и в целом подарок можно сделать своими руками: сшить прихватку, украсить рамку для фото, нарисовать или вышить картину и так далее. Также можно порадовать маму тортом или другой выпечкой собственного приготовления.

Поскольку День матери отмечается осенью, можно подарить что-то теплое и уютное, например, красивый платок или шарф, халат, плед, носки, перчатки, кардиган и подобное.

В зависимости от увлечений главного человека в жизни каждого можно рассмотреть как возможный вариант электронную книгу или сборник рецептов. Но лучше всего дарить впечатления и эмоции: билеты на выставку или в театр, сертификат на косметическую процедуру или массаж, прогулку на лошадях. Можно также сделать альбом воспоминаний с фотографиями и историями из жизни.