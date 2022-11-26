Легендарную квартиру Мэрилин Монро продают с большой скидкой

Когда-то эта квартира в Нью-Йорке была любовным гнездышком секс-символа 50-х Мэрилин Монро и лауреата Пулитцеровской премии Артура Миллера. Сегодня историческая недвижимость выставлена на продажу по сниженной цене: с мая владения подешевели на целых 700 тысяч долларов и обойдутся будущему владельцу чуть более чем в три миллиона зеленых.

Фото: Super.ru Super.ru

Объект расположен в сердце Манхэттена, на 57-й улице — одной из самых оживленных в Нью-Йорке. Здание в 14 этажей 1927 года постройки повидало немало знаменитостей: здесь жили певец Бобби Шорт, шведская принцесса Мадлен, модельер Билл Бласс. Последний устраивал на огромной террасе своего пентхауса гламурные вечеринки с видом на город.

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