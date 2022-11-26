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2 часа назад

На тарелке из Месопотамии нашли следы съеденного кем-то 5500 лет назад мясного рагу

Naukatv.ru

Недавние результаты анализа органических остатков на древних чашах со скошенными краями дали следы тушеного мяса. Слои, в которых была найдена тарелка, датируются примерно 3500 тысячами лет до нашей эры. Научная статья вышла в Journal of Archaeological Science: Reports, об исследовании сообщили в Университете Глазго (Великобритания).

В Месопотамии нашли следы съеденного 5500 лет назад рагу
Фото: Naukatv.ruNaukatv.ru

Около 5500 лет назад в Месопотамии, на территории современного Ирака, возникли первые в мире города-государства. Никакой другой тип артефакта не является более символичным для этого времени, чем так называемая чаша со скошенным краем — первая керамическая посуда массового производства.

Функции чаш и продукты, содержавшиеся в этих мисках, были предметом споров на протяжении века. Долгое время считалось, что в этих тарелках раздавали паек рабочим, а это было преимущественно зерно: пшеница, полба и ячмень.

Новое исследование показывает, что в чашах хранили и готовили разные продукты, но чаще всего — тушеное мясо и бульоны из костного мозга. Химические соединения и сигнатуры стабильных изотопов животных жиров были обнаружены в мисках из позднеэнеолитической стоянки Шахи-Кора, расположенной в долине реки Верхняя Дияла/Сирван на северо-востоке Ирака. Тысячи предметов характерной посуды были найдены на стоянках позднего энеолита, часто связанных с монументальными сооружениями.

Профессор археологии Клаудия Глатц, руководитель раскопок в Шахи-Коре: «Наши результаты представляют собой значительный прогресс в изучении раннего урбанизма и возникновения государственности».

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