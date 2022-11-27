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1 час назад

Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год

Мира Маркина

Россияне рассказали, какие подарки на Новый год им кажутся самыми бесполезными. Опрос провел сервис SuperJob.

Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год
Фото: pxhere.compxhere.com

Больше всего опрошенных проголосовали за безвкусные вазы и посуду — сервизы, фужеры, бокалы и кружки. К числу ненужных россияне отнесли и бытовую технику.

Также респонденты не хотели бы получить в подарок на праздники носки, парфюм, косметику, живые цветы, съедобные подарки и ненужные "пылесборники" — шкатулки, статуэтки и прочие сувениры.

Что подарить детям на Новый год

Часть опрошенных заявила, что не любит получать в подарок мягкие игрушки, сертификаты, открытки, бижутерию, канцелярские принадлежности и наборы для личной гигиены.

Ранее мы рассказывали, как сделать новогодний сувенир из мандаринов.

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