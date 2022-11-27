Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год

Россияне рассказали, какие подарки на Новый год им кажутся самыми бесполезными. Опрос провел сервис SuperJob.

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Больше всего опрошенных проголосовали за безвкусные вазы и посуду — сервизы, фужеры, бокалы и кружки. К числу ненужных россияне отнесли и бытовую технику.

Также респонденты не хотели бы получить в подарок на праздники носки, парфюм, косметику, живые цветы, съедобные подарки и ненужные "пылесборники" — шкатулки, статуэтки и прочие сувениры.

Часть опрошенных заявила, что не любит получать в подарок мягкие игрушки, сертификаты, открытки, бижутерию, канцелярские принадлежности и наборы для личной гигиены.