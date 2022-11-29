Работы русских художников выставят на торги

Более 140 произведений Аркадия Рылова, Василия Сурикова, Бориса Кустодиева, Валентина Серова и других художников выставят на аукцион, который пройдет в онлайн-формате 3 декабря по стартовой цене 1 рубль. Предаукционные торги уже начались, за работы некоторых мастеров лидирующие ставки возросли до 6 млн рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома "Литфонд" во вторник.

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"Достаточно перечислить имена художников, чьи работы участвуют в аукционе, чтобы стал понятен уровень предстоящих торгов: Иван Макаров, Алексей Харламов, Аркадий Рылов, Василий Суриков, Константин Сомов, Николай Крымов, Борисо Кустодиев, Константин Юон, Михаил Соколов. <...> Вот лишь неплный список мастеров, за работы которых уже идут предаукционные торги и лидирующие ставки уже поднялись с 1 рубля до 6 млн рублей", - говорится в сообщении.

За эскиз костюма Даши для оперы "Вражья сила", который создан Борисом Кустодиевым и происходит из собрания Федора Шаляпина, участники предаукционных торгов предложили 5,5 млн рублей. Также на продажу выставят две работы Константина Юона - акварель "Часовня иконы Иверской Божьей матери у Воскресенских ворот" (1,4 млн рублей) и картину, написанную маслом, "Хороводы. Внуково" (6 млн рублей).