Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+4° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
3 часа назад

Работы русских художников выставят на торги по стартовой цене 1 рубль

ТАСС

Более 140 произведений Аркадия Рылова, Василия Сурикова, Бориса Кустодиева, Валентина Серова и других художников выставят на аукцион, который пройдет в онлайн-формате 3 декабря по стартовой цене 1 рубль. Предаукционные торги уже начались, за работы некоторых мастеров лидирующие ставки возросли до 6 млн рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома "Литфонд" во вторник.

Работы русских художников выставят на торги
Фото: WikipediaWikipedia

"Достаточно перечислить имена художников, чьи работы участвуют в аукционе, чтобы стал понятен уровень предстоящих торгов: Иван Макаров, Алексей Харламов, Аркадий Рылов, Василий Суриков, Константин Сомов, Николай Крымов, Борисо Кустодиев, Константин Юон, Михаил Соколов. <...> Вот лишь неплный список мастеров, за работы которых уже идут предаукционные торги и лидирующие ставки уже поднялись с 1 рубля до 6 млн рублей", - говорится в сообщении.

За эскиз костюма Даши для оперы "Вражья сила", который создан Борисом Кустодиевым и происходит из собрания Федора Шаляпина, участники предаукционных торгов предложили 5,5 млн рублей. Также на продажу выставят две работы Константина Юона - акварель "Часовня иконы Иверской Божьей матери у Воскресенских ворот" (1,4 млн рублей) и картину, написанную маслом, "Хороводы. Внуково" (6 млн рублей).

Лидирующая ставка за пейзаж Аркадия Рылова "Весенний разлив", созданный художником в период обучения в мастерской Архипа Куинджи, достигла 1,1 млн рублей. Еще один топ-лот - эскиз женского платья, выполненный художницей Натальей Гончаровой, за него предложено 4,2 млн рублей.

Вещи,Алексей Харламов,Константин Юона,Константин Юон,Иван Макаров,Василий Суриков,Николай Крымов,Архип Куинджи,Михаил Соколов,Константин Сомов,Борис Кустодиев,Федор Шаляпин,Наталья Гончарова,Валентин Серов,Международный аэропорт Внуково,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители