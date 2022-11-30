Китайский чай стал объектом ЮНЕСКО

Рабат. Марокко. Китайская традиционная техника производства и приготовления чая включена в список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение об этом было принято на проходящей в Марокко сессии профильного комитета организации, сообщает телеканал «МИР 24».

Фото: ИА «Сусанин» ИА «Сусанин»

Заявка представителей КНР была названа «Традиционные методы обработки чая и социальные практики, с ними связанные». В ней были описаны способы возделывания и сбора чая, ручной обработки сырья, а также обычаев китайцев, связанных с чаепитием. Эксперты признали их уникальными и достойными признания и охраны на международном уровне.