Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+15° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
3 часа назад

Мрачное послание в бутылке спасло неудачный день рыбака

Lenta.ru

Расстроенный неудачной рыбалкой житель американского города Александрия, штат Вирджиния, нашел мрачное послание в бутылке, которое подняло ему настроение и спасло его день. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мрачное послание в бутылке спасло неудачный день рыбака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Грегори Д’Алессио рыбачил вблизи Соломоновых островов в штате Мэриленд, и ему весь день не везло. Рыбак сломал одну из любимых удочек, когда доставал из воды пойманного морского окуня, и лишился улова.

Мужчина собирался отправиться на обед, но увидел в воде рядом с лодочной станцией большую стеклянную бутылку. Он извлек ее из воды, чтобы выбросить после возвращения на берег.

Оказалось, что внутри лежал некролог и несколько небольших скрученных записок. Некролог был посвящен жительнице Мэриленда Эмме Джин Эннис, которая скончалась в возрасте 82 лет в январе 2021 года. «Я не стал открывать бутылку, так как подумал, что это письма личные, и не хотел любопытствовать, это показалось мне неуважительным», — сказал Д’Алессио.

Мужчина позвонил по указанному в некрологе телефонному номеру, который предназначался для любого нашедшего послание. Ответивший по этому телефону человек был очень благодарен и заявил, что Д’Алессио поднял ему настроение. Рыбак обрадовался этому, несмотря на неудачную рыбалку.

Американец вернул бутылку в воду в соответствии с пожеланиями семьи умершей. «Она не уплыла далеко, но я уверен, что впереди у нее большое путешествие. Надеюсь, она вернется в залив или даже в Атлантический океан», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что рыбак в устье реки Северн, впадающей в Бристольский пролив в Великобритании, нашел бутылку с душераздирающим посланием, адресованным умершей тете автора. Послание было написано на итальянском языке.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители