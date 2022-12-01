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2 часа назад

Сколько стоят серьги Louis Vuitton, которые Киркоров подарил дочери на день рождения

Super.ru

Красиво жить не запретишь! Сегодня Киркоров в очередной раз это подтвердил, роскошно поздравив свою дочь Аллу-Викторию с 11-летием. Помимо цветов и сладостей девочка получила по-настоящему недетский подарок — серьги Louis Vuitton из последней коллекции бренда. Мы время даром не теряли и узнали, что такая красота стоит 52 000 рублей. Жутко завидуем, но признаемся, что оригинальный набор из трех серег выглядит очень красиво!

Сколько стоят серьги Louis Vuitton, которые Киркоров подарил дочери
Фото: Super.ruSuper.ru

Филипп пообещал своей маленькой принцессе всегда дарить ей и кое-что бесценное. «Моя Снежная Королева! Я буду дарить тебе зимнюю сказку из года в год. Обещаю», — трогательно подписал пост с поздравлениями артист.

К слову, такой дорогой презент для любимой дочки вряд ли нанесет урон бюджету Киркорова. Ведь на днях стало известно, что за одно выступление певец получает несколько миллионов рублей.

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