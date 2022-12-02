Мужчины нашли в доме потайной подвал со старинным алкоголем

Двое жителей Великобритании обнаружили в 200-летнем доме в британском городе Линкольн, графство Линкольншир, потайной подвал со старинным алкоголем. Об этом сообщает Newsweek.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользователь TikTok по имени Лука (@luca2198) и его друг Том знали, что в их доме есть потайной подвал. Мужчины вырезали часть пола с помощью пилы и сняли на видео, как они спускаются по лестнице в получившееся отверстие, чтобы узнать, что скрывается за ним. Внизу оказалась выложенная кирпичом комната, заполненная пылью и мусором. В углу мужчины нашли стеклянные бутылки с надписью «Всемирно известная кровяная микстура Кларка».

«Это невероятно», — сказал один из британцев.

Кроме микстуры, в подвале нашлось еще несколько бутылок, в одной из которых, предположительно, был разлит бренди, а в других — виски 1897 года.

«Похоже, здесь была какая-то старинная вечеринка», — пошутили мужчины, разглядывая находки.

В комментариях пользователи TikTok поделились своими реакциями на увиденное.

«Эти бутылки стоят огромных денег», — написал один из них. «Вы нашли небольшую золотую жилу», — подчеркнул второй. «Отнесите эти бутылки на оценку прямо сейчас. Возможно, они окупят вам приобретение дома», — написал еще один автор комментария.

Некоторые пользователи предложили мужчинам воспользоваться металлоискателем, чтобы обыскать весь подвал.