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2 часа назад

Найдена украденная картина Кандинского

Lenta.ruиещё 2

Министерство культуры Польши заявило об обнаружении картины русского художника-абстракциониста Василия Кандинского «Без названия», написанной в 1928 году. Об этом сообщает Associated Press.

Найдена украденная картина Кандинского
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Полотно было найдено на аукционе Grisebach в Берлине. Работа ушла с молотка почти за 390 тысяч евро. В Польше заявили, что картина была украдена из Национального музея в Варшаве в 1984 году. Власти страны выступали против выставления полотна на аукцион и в настоящий момент грозятся применить юридические меры, чтобы разобраться в случившемся.

На обратной стороне картины стоит штамп польского музея. Однако в каталоге онлайн-аукциона говорится о том, работа была подарком Кандинского коллекционеру Отто Ральфсу на день рождения и находилась в Брауншвейге примерно до 1940 года. Согласно информации в каталоге, абстракция хранилась в Национальном музее в 1965-1983 годах, а в 1988 году она вошла в частную коллекцию произведений искусств в США. В 1988 году картина была выкуплена из Галереи Томаса в Мюнхене частным лицом.

Вещи,Василий Кандинский,Музей Бардо,
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