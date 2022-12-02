Найдена украденная картина Кандинского

Полотно было найдено на аукционе Grisebach в Берлине . Работа ушла с молотка почти за 390 тысяч евро. В Польше заявили, что картина была украдена из Национального музея в Варшаве в 1984 году. Власти страны выступали против выставления полотна на аукцион и в настоящий момент грозятся применить юридические меры, чтобы разобраться в случившемся.

На обратной стороне картины стоит штамп польского музея. Однако в каталоге онлайн-аукциона говорится о том, работа была подарком Кандинского коллекционеру Отто Ральфсу на день рождения и находилась в Брауншвейге примерно до 1940 года. Согласно информации в каталоге, абстракция хранилась в Национальном музее в 1965-1983 годах, а в 1988 году она вошла в частную коллекцию произведений искусств в США. В 1988 году картина была выкуплена из Галереи Томаса в Мюнхене частным лицом.