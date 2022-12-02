Что подарить на Новый год 2022: идеи, которые угодят всем

Выбирать подарки – это всегда сложный квест, особенно если близкий человек из тех, кому трудно угодить. Однако существуют беспроигрышные варианты, которые могут порадовать практически любого человека.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Подарочный сертификат или карта

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Близкому человеку можно подарить сертификат в какой-либо магазин, например, косметики, одежды или бытовой техники. Этот вариант будет беспроигрышным, потому что человек после праздников сам придет туда и выберет то, что ему захочется, и у него на полке не будет пылиться ненужный сувенир. Подарочный сертификат может быть не только на товары, но и на услуги, например, косметолога или массажиста.

Корзина продуктов

Такой подарок отлично подойдет для тех у кого «все есть». Его можно собрать самостоятельно, опираясь на свою фантазию, либо заказать уже готовый. В корзину можно положить все, что душе угодно. Это могут быть сладости, которые напоминают о детстве, экзотические фрукты, деликатесы, икра и колбасы, необычный чай или кофейные зерна. Причем такой подарок можно собрать очень быстро в любом супермаркете, передает RG.ru.

Путешествие

Этот подарок оставит наиболее яркие впечатления, чем другие. Причем не обязательно отправляться на Мальдивы или в Дубай. Путешествие может быть и не большим. Как вариант – поездка в столицу, в один из российских регионов или просто выезд за город на выходные. Самое главное – отвлечься от повседневной жизни и провести время вне дома. Однако задуматься об этом следует заранее, потому что в преддверии Нового года спрос на различные поездки возрастает в разы.

Украшения и сувениры

Сувениры и новогодние украшения должны быть небанальными, чтобы не оказались на полке с парой десятков таких же унылых статуэток. Желательно, чтобы это было что-то необыкновенное, например, расписанные елочные шарики, напоминающие произведение искусства, яркая неординарная посуда, интересные фонарики или свечи ручной работы. Такие предметы помогут пробудить новогоднее настроение и создать в доме уют.

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