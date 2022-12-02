В России сшили самый дорогой комплект постельного белья в мире

Отечественный бренд MONA LIZA сшил самый дорогой в мире комплект постельного белья. Его назвали «Душа Руси». Об этом сообщается в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении редакции «Мосленты».

Фото: Мослента Мослента

«Простор русской земли, который открывается с высоты птичьего полета — эта картина явилась основой визуального образа "Души Руси", а руками русских мастериц была доведена до ювелирного исполнения», — сообщается в пресс-релизе.

Название комплект получил неслучайно: авторы постарались с помощью образных ассоциаций передать красоту и многогранность России, а также ее природных богатств. В частности, в работе есть отсылка к озеру Байкал, Васюганской системе болот, первобытным лесам Коми и Эльбрусу, Куршской косе, Кунгурской пещере и другим известным местам, сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что постельное белье выполнено из индийской ткани и итальянских кружев. В одном покрывале использовано 13 техник вышивки. Всего в комплекте насчитывается 365 декорирующих элементов и деталей.

Стоимость комплекта, по информации пресс-службы, составляет три миллиона рублей. Такая цена оправдана уникальностью и неповторимостью изделия, сложностью техники ручного вышивания, а также использованием множества деталей и элементов. В набор, подходящий для повседневной жизни, входят пододеяльник, простыня, четыре основные и две декоративные наволочки для подушек и покрывало.