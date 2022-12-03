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2 часа назад

Израильские школьники нашли на экскурсии 3000-летний египетский амулет

Газета.Ru

Восьмиклассники из Израиля обнаружили амулет в форме жука-скарабея с древнеегипетской печатью во время экскурсии в семи километрах от Тель-Авива. Как сообщает издание Times of Israel, сначала руководителю группы Гиладу Штерну показалось, что это игрушка.

Школьники нашли на экскурсии древний египетский амулет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Внутренний голос сказал мне: «Возьми это и переверни», — сказал Штерн. — Я был поражен: это был скарабей с четко вырезанной сценой, мечта каждого археолога-любителя. Ученики были в восторге!»

Амулет выполнен в форме жука-скарабея, который в древности считался священным — он воплощал как разложение, так и возрождение благодаря отложению яиц в испражнениях других животных. На плоской части амулета изображены две фигуры: одна с удлиненной головой, напоминающей корону египетского фараона, поднимает руку и склоняется над другой.

Археолог Амир Голани датировал амулет поздним бронзовым веком (1500-1000 гг. до н. э.), «когда местные ханаанские правители жили под египетской политической и культурной гегемонией». По мнению Голани, печать либо выпала из рук проезжавшего мимо важного чиновника, либо была специально зарыта. Амулет также может быть «продуктом местных мастеров», подражающих популярной египетской эстетике.

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