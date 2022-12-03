Москвичи вспомнили вкус и запах советского асфальтного гудрона

«Вот раньше люди особо любили асфальт. Это сейчас привыкли. А тогда все-таки можно было забыть про грязные мостовые, которые летом постоянно нужно поливать водой, чтобы прибить пыль к земле. Диковинные машины в 1930-х регулярно попадали в кадр фотографов, куда чаще светской жизни москвичей», — написал автор канала.