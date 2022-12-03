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56 минут назад

Москвичи вспомнили вкус и запах советского асфальтного гудрона

Мослента

Москвичи вспомнили о смеси для укладки асфальта. В Telegram-канале «Старая Москва» пользователи рассказали, что в советское время дети не только наслаждались необычным запахом гудрона, но и использовали его в качестве жевательной резинки.

Москвичи вспомнили вкус и запах советского асфальтного гудрона
Фото: МослентаМослента

«Вот раньше люди особо любили асфальт. Это сейчас привыкли. А тогда все-таки можно было забыть про грязные мостовые, которые летом постоянно нужно поливать водой, чтобы прибить пыль к земле. Диковинные машины в 1930-х регулярно попадали в кадр фотографов, куда чаще светской жизни москвичей», — написал автор канала.

Жители столицы в комментариях к посту начали вспоминать, как в прошлом при укладке горячего асфальта любили вдыхать его запах.

«До сих пор обожаю нюхать асфальт, когда его укладывают, это просто песня какая-то», — призналась одна из подписчиц.

Многие юзеры также рассказали, что использовали смесь для укладки асфальта в качестве жевательной резинки.

«Оо! Запах гудрона! Цветы жизни 60-х, помните, как сладостно было жевать гудрон!», «Мы тоже сладостно жевали в 70-е и начале 80-х. Называли его черной жвачкой. Всем нравилось!» — рассказали жители столицы.

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