Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+5° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

«Картина мира» из Книги рекордов Гиннесса выставлена в Алматы

Мир24

«Картину мира» выставят в Казахстане. Это уникальное полотно, которое попало Книгу рекордов Гиннесса. Оно начинает свое мировое турне именно в Алма-Ате, где зародилась сама идея этого арт-объекта. Корреспондент «МИР 24» Александра Салмина уже увидела картину.

«Картина мира» из Книги рекордов Гиннесса выставлена в Алма-Ате
Фото: Мир24Мир24

«Последними, кто у нас подвели финальную черту, были представители Японии – они нарисовали сакуру», – рассказывает автор проекта «Мировая живопись» Даут Шайхисламов.

Видео дня

Даже теперь картина продолжает обрастать новыми штрихами. Сегодня свой след на ней оставил художник Даурен Кастеев. Внук легендарного казахского живописца написал оливковую ветвь – символ мира.

«Каждый человек внес свою частичку тепла, частичку добра, и сплочение. Есть восторг, есть трепет. Ты ощущаешь сразу, насколько искусство может быть сильным и объединяющим», – подчеркивает член Союза художников Казахстана Даурен Кастеев.

На холсте размером 4 на 1,27 метра – вся планета. Палитра красок и одна кисть, которую передают по цепочке. В соавторах «Мира» – представители почти двухсот стран. Первый штрих нанес олимпийский чемпион по велоспорту Александр Винокуров. Следом за ним – десятки актеров, бизнесменов, политиков, музыкантов.

«Тимур Бекмамбетов оставил здесь «знак Басилевса». Риз Ахмед – первый мусульманин-оскароносец, получивший награду за короткометражную работу, тоже оставил символ красной краской», – говорит Даут Шайхисламов.

Сегодня алма-атинцы с интересом разглядывают каждую деталь. Здесь и шахматная доска, и танцующая девушка, и дракон из детских сновидений. Авторы проекта дали полную свободу воображению.

«Вот они и давай рисовать флаги, сердца. Все это про любовь: флаг – это любовь к родине, сердце – это любовь к человеку. Рисуют птиц, какие-то знаковые места своих стран, городов. Лишь единицы думали, выстраивали какую-то композицию и потом приступали к рисованию. Мы поняли, что это делали художники – те, кто профессионально рисует, они не хотели вносить хаос», – отмечает автор проекта «Мировая живопись» Дана Орманбаева.

В сентябре картину презентовали в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. После завершения выставки в Алма-Ате картина продолжит путешествие по миру. А копия холста-рекордсмена даже побывала на Международной космической станции. Космонавты пожелали художникам новых высот, а всем жителям Земли – мира и добра.

Ранее медиахудожники показали в Петербурге «Страну света». Красочное световое шоу развернулось под открытым небом.

Вещи,Александр Винокуров,Риз Ахмед,Тимур Бекмамбетов,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители