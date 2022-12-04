«Картина мира» из Книги рекордов Гиннесса выставлена в Алма-Ате

«Картину мира» выставят в Казахстане. Это уникальное полотно, которое попало Книгу рекордов Гиннесса. Оно начинает свое мировое турне именно в Алма-Ате, где зародилась сама идея этого арт-объекта. Корреспондент «МИР 24» Александра Салмина уже увидела картину.
«Последними, кто у нас подвели финальную черту, были представители Японии – они нарисовали сакуру», – рассказывает автор проекта «Мировая живопись» Даут Шайхисламов.
Даже теперь картина продолжает обрастать новыми штрихами. Сегодня свой след на ней оставил художник Даурен Кастеев. Внук легендарного казахского живописца написал оливковую ветвь – символ мира.
«Каждый человек внес свою частичку тепла, частичку добра, и сплочение. Есть восторг, есть трепет. Ты ощущаешь сразу, насколько искусство может быть сильным и объединяющим», – подчеркивает член Союза художников Казахстана Даурен Кастеев.
На холсте размером 4 на 1,27 метра – вся планета. Палитра красок и одна кисть, которую передают по цепочке. В соавторах «Мира» – представители почти двухсот стран. Первый штрих нанес олимпийский чемпион по велоспорту Александр Винокуров. Следом за ним – десятки актеров, бизнесменов, политиков, музыкантов.
«Тимур Бекмамбетов оставил здесь «знак Басилевса». Риз Ахмед – первый мусульманин-оскароносец, получивший награду за короткометражную работу, тоже оставил символ красной краской», – говорит Даут Шайхисламов.
Сегодня алма-атинцы с интересом разглядывают каждую деталь. Здесь и шахматная доска, и танцующая девушка, и дракон из детских сновидений. Авторы проекта дали полную свободу воображению.
«Вот они и давай рисовать флаги, сердца. Все это про любовь: флаг – это любовь к родине, сердце – это любовь к человеку. Рисуют птиц, какие-то знаковые места своих стран, городов. Лишь единицы думали, выстраивали какую-то композицию и потом приступали к рисованию. Мы поняли, что это делали художники – те, кто профессионально рисует, они не хотели вносить хаос», – отмечает автор проекта «Мировая живопись» Дана Орманбаева.
В сентябре картину презентовали в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. После завершения выставки в Алма-Ате картина продолжит путешествие по миру. А копия холста-рекордсмена даже побывала на Международной космической станции. Космонавты пожелали художникам новых высот, а всем жителям Земли – мира и добра.
Ранее медиахудожники показали в Петербурге «Страну света». Красочное световое шоу развернулось под открытым небом.